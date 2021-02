Angelina Jolie explica por qué fichó por los Eternos de Marvel

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

Los Eternos supondrá el debut en el Universo Cinematográfico Marvel de Angelina Jolie, quien dará vida a Thena en la cinta de Chloé Zhao. El fichaje de la actriz pilló por sorpresa a los fans, pero la intérprete ha explicado recientemente los motivos que le llevaron a aceptar el rol.

"Me encanta este elenco y que todos estemos unidos. Me uní para apoyar la visión de Chloé y el compromiso de Marvel de ampliar la forma en que vemos a los superhéroes. Correr con un mono dorado no era como imaginaba mis cuarenta años. Pero es una buena locura, creo", contó en una entrevista con la edición británica de Vogue.

Jolie tiene actualmente 45 años, una edad algo superior al de sus compañeras de Marvel como Scarlett Johansson. que tiene 36 años; o Brie Larson y Elizabeth Olsen, ambas de 31 años.

Creados por los Celestiales, los Eternos son seres poderosos e inmortales, razón por la cual sus historias abarcan muchos años. La trama principal se ambientará después de los eventos de Vengadores: Endgame. Junto a Jolie completan el reparto Richard Madden como Ikaris, Kumail Nanjiani como Kingo, Lauren Ridloff como Makkari, Brian Tyree Henry como Phastos, Salma Hayek como Ajak, Gemma Chan como Sersi y Kit Harington como Black Knight, entre otros.

Está previsto que Los Eternos llegue a los cines el 5 de noviembre de 2021. Sin embargo, es posible que los lanzamientos de la Fase 4 sufran retrasos debido a la pandemia de coronavirus, ya que los rumores apuntan a que el estreno de Viuda Negra podría ser aplazado nuevamente.