El reto que Disney vetó a Chris Hemsworth por ser demasiado arriesgado

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

Chris Hemsworth, quien da vida a Thor en el Universo Cinematográfico Marvel, es el protagonista también de Sin Límites, serie documental en la que pone prueba su capacidad física y menatl con exigentes retos. Producida por National Geographic y capitaneada por Darren Aronofsky, Sin límites con Chris Hemsworth... acabó teniendo un límite. Y es que el actor australiano ha revelado que hubo una prueba en la que los ejecutivos de Disney le prohibieron realizar, pues la consideraban demasiado arriesgada.

"Iba a intentar surfear una ola de doce metros y a entrenar con especialistas en olas grandes, pero no pudimos hacerlo", relató Hemsworth en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter. Según rememora el intérprete, se evaluaron los riesgos y se dictaminó que era demasiado peligroso. "Así que acabé escalando el muro de una presa de 200 metros", explicó.

"Era National Geographic, que es Disney+, que es Marvel. Así que sí que estaban atentos", aseguró el actor. Teniendo en cuenta que tiene previstas varias películas en su horizonte con Disney, como Vengadores: Doomsday de Marvel, tiene sentido que trataran de proteger al actor de posibles lesiones.

Hemsworth bromeó diciendo que Disney solo quería que siguiera vivo para que pudiera volver a interpretar a Thor. "No, necesitamos que ruede Thor después de esto. No podemos dejar que se ahogue filmando un episodio con una ola grande", dijo entre risas el actor, imitando lo que piensa que dirían los ejecutivos.

https://youtu.be/rOTliQvAIiU?si=u_pQBFw_756SzZFW

La segunda temporada de Sin Límites, compuesta por tres episodios, llega el 15 de agosto a Disney+ y, posteriormente, se emitirá en National Geographic el 25 de agosto. El próximo gran proyecto de Hemsworth es Vengadores: Doomsday, donde volverá a dar vida al legendario Dios del Trueno. Además, según apuntan los rumores, Thor desempeñará un papel clave en el filme, siendo el segundo personaje central de la cinta, que verá la luz el 18 de diciembre de 2026.