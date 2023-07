La resurrección de Sherlock, más cerca con Benedict Cumberbatch y Martin Freeman

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Sherlock, la aclamada serie protagonizada por Benedict Cumberbatch y Martin Freeman, concluyó hace ya seis años. En enero de 2017 se emitió su cuarta y (por ahora) última temporada de la ficción que actualizó la obra de Arthur Conan Doyle. Sin embargo, desde entonces se ha rumoreado mucho acerca de un posible retorno. Algo que ahora el propio co-creador de la serie ha sugerido.

Mark Gatiss ha concedido una entrevista a The Guardian en la que ha explicado cómo está la situación actual, transmitiendo su deseo de continuar con la historia del detective más famoso del mundo. "La gente piensa que puedes agitar una varita y ya está. Es increíblemente difícil lograr que la gente se interese en algo y hacer películas", señala.

"Recuerdo haber hablado con Edgar Wright sobre Ant-Man, a la que dedicó ocho años de su vida y luego no lo hizo. Ocho años es prácticamente una década. Haz algunas más así, estás muerto y solo has hecho cuatro películas", añade, dejando claro que conseguir regresar al mundo de Sherlock no será nada sencillo.

Sin embargo, Gatiss se muestra optimista con respecto al futuro, e incluso tiene en mente cómo volver. "Estábamos realmente interesados en hacerla para televisión porque nos encanta el formato. Ahora nos encantaría hacer una película de Sherlock. Es lo natural", confirma.

El salto de serie de televisión a película es algo cada vez más habitual en las producciones modernas. Es el caso de Luther, que este mismo 2023 estrenó su película en Netflix, o Community, que en septiembre de 2022 anunció que rodaría un filme en 2023.

Al respecto de Sherlock, todo el equipo se ha mostrado siempre muy abierto a regresar, ya sea para una película o para una quinta temporada. "Nunca digas nunca. Me gusta mucho el personaje", manifestaba en 2021 Cumberbatch, aunque no veía factible ese retorno en el corto plazo. Tras las palabras de Gatiss, quizá esa mentalidad haya cambiado.