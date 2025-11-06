Primeras imágenes del Resident Evil del director de Weapons

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

Después del éxito de Weapons y antes de la precuela centrada en la tía Gladys, la próxima película de Zach Cregger es Resident Evil, la nueva adaptación cinematográfica del popular videojuego de Capcom. El proyecto, que llegará a los cines el 18 de septiembre de 2026, actualmente se rueda en Praga, y desde la capital checa han llegado las primeras imágenes de una Raccoon City cubierta de nieve.

Aunque Cregger ya ha explicado que el filme no adapta ninguna entrega del juego, sino que cuenta "una historia completamente original ambientada en el mundo de Resident Evil", las filtraciones de la producción confirman que la narrativa se sitúa en Raccoon City, el enclave ficticio del Medio Oeste estadounidense que en el material original se convirtió en el epicentro del virus.

Además, tal y como muestran las fotografías de las grabaciones, el equipo ha transformado calles del distrito de Karlín en Raccoon City con cartelería urbana, vehículos policiales estadounidenses y coches calcinados. Todo ello espolvoreado de nieve artificial. Esa Raccoon City invernal supone una variación estética respecto a la ciudad lluviosa y crepuscular que acostumbra a asociarse con la franquicia.

Según la prensa local, entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre se rodaron secuencias nocturnas con tiroteos, explosiones y persecuciones con cortes de calles y un despliegue de dobles de acción y efectos prácticos.

FIRST LOOK: Zach Cregger’s RESIDENT EVIL has transformed Prague into a snowy Raccoon City, filming large-scale action sequences with gunfire, explosions, and stunt driving. 🧟‍♂️🎥



Release Date: Sept 18, 2026

📅 Release Date: Sept 18, 2026

🔍 Source: The Prague… pic.twitter.com/FGBTRPq9hj — RESIDENCE of EVIL (@ROEnetwork) November 4, 2025

"No creo que los fans de los juegos vayan a salir decepcionados", anunció el director de otro popular título de terror como Barbarian sobre su apuesta por contar en su Resident Evil una trama nueva en lugar de adaptar los videojuegos. Como ya explicó Cregger, su enfoque sí que capturará la esencia original, e incluso admitió que no ha visto las películas anteriores de la saga para centrarse en el tono y las reglas de los juegos.

Además de dirigir, Cregger firma el guion junto a Shay Hatten, conocido por su trabajo en la tercera y cuarta entrega de John Wick: Capítulo 3 y 4 y por Ejército de los muertos. En el reparto, Austin Abrams, que trabajó con Cregger en Weapons dando vida a James, lidera un elenco que incluye a Paul Walter Hauser (Encerrado con el diablo), Zach Cherry (Separación), Kali Reis (True Detective: Noche polar) y Johnno Wilson (Twisted Metal).

La saga de Capcom ha tenido un largo recorrido en cine con seis películas protagonizadas por Milla Jovovich, entregas cuya recaudación en la taquilla mundial supera los 1.200 millones de dólares, un reinicio en 2021 (Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City) y una serie en Netflix cancelada tras una temporada en 2022. El nuevo filme de Cregger funciona como un reboot dentro de ese historial.

En animación, la marca ha seguido viva con largometrajes como Resident Evil: Isla de la muerte (2023), que continuaban el canon de los juegos y mantenían a Leon S. Kennedy, Jill Valentine y los Redfield como ejes.

Todos los proyectos beben de la serie de videojuegos de terror y supervivencia creada por Capcom en 1996. Sus primeras entregas siguen los experimentos clandestinos de la corporación Umbrella con virus mutagénicos que convierten a humanos y animales en armas biológicas. La franquicia suma más de 170 millones de copias vendidas, lo que la sitúa entre las más exitosas de la compañía.