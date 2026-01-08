El remake en imagen real de Enredados ya tiene protagonistas

El remake en imagen real de Enredados ya tiene a sus protagonistas - DISNEY

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

El remake en imagen real de Enredados ya ha fichado a sus dos protagonistas. Teagan Croft y Milo Manheim serán los responsables de dar vida a Rapunzel y Flynn Ryder, respectivamente, en esta nueva versión dirigida por Michael Gracey.

Según informa The Hollywood Reporter, Croft, actriz que dio vida a Raven en la serie de DC Titanes, se pondrá en la piel de la rubicunda protagonista. Manheim, hijo de la intérprete Camryn Manheim y que ha aparecido en la saga de películas musicales de Disney Channel Zombies, encarnará a Flynn Ryder.

El remake en acción real de Enredados, al igual que la cinta original de animación, tendrá un importante componente musical. Gracey, quien será el encargado de dirigir la película, cuenta en su filmografía con musicales como El gran Showman protagonizada por Hugh Jackman y Better Man, el heterodoxo biopic del cantante Robbie Williams.

Un papel clave que aún no cuenta con fichaje confirmado es del de Gothel, la villana y madre adoptiva de la protagonista, un rol para el cual fue considerada Scarlett Johansson.

Algunas de las actrices que, junto a Croft, optaron al papel principal en el proyecto fueron Freya Skye, Sarah Catherine Hook, Olivia-Mai Barrett y Lola Tung, mientras que los intérpretes Charlie Gillespie y Gilli Jones fueron considerados para el rol de Flynn Ryder.

Según apunta el medio ComicBookMovie.com, Disney ha elegido a estos dos protagonistas en un proceso "muy cuidadoso" y en el que ha invertido mucho tiempo para no precipitarse y evitar pinchazos como Blancanieves en su lucrativa estrategia de revisar sus clásicos de animación en imagen real.

Un camino, el de revisitar sus propias producciones, en el que la Casa del Ratón acumula muchos y rutilantes éxitos como El Rey León, Aladdin, La bella y la bestia o El libro de la selva, todas ellas por encima de los 1.000 millones en taquilla. El último en superar esta marca ha sido el remake de Lilo y Stich el pasado año.

Jennifer Kaytin Robinson firma el guion del remake de Enredados y Kristin Burr, quien ha trabajado en cintas como Ponte en mi lugar de nuevo o la película de imagen real Cruella producirá la cinta. El proyecto, que aún no cuenta con fecha oficial de estreno, tiene previsto arrancar su rodaje en junio de este año.

Estrenada en 2010, Enredados recaudó 582 millones de dólares en taquilla a nivel global y fue nominada al Oscar a mejor canción original por 'I see the light'. Mandy Moore y Zachary Levi fueron los encargados de poner voz a los protagonistas en el doblaje original en inglés.