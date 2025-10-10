Disney resucita el remake de Enredados... ¿con Scarlett Johansson?

MADRID, 10 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el fiasco de la revisión de Blancanieves protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot, el pasado mes de abril se dio a conocer que Disney había paralizado la preproducción del remake en imagen real de Enredados. Ahora, las últimas informaciones apuntan a que La Casa del Ratón habría vuelto a apostar por Rapunzel, retomando el proyecto y considerando a una estrella de primer nivel para un papel clave.

Según informa Deadline, Scarlett Johansson sería candidata para encarnar a madre Gothel, la bruja que mantiene a la princesa encerrada en una alta torre para aprovecharse de las propiedades rejuvenecedoras de su cabello. En la cinta de animación de 2010, la encargada de dar voz a la villana fue Donna Murphy.

En todo caso, el fichaje de Johansson aún está lejos de ser confirmado. Puesto que hasta ahora el proyecto había permanecido suspendido, es poco lo que se sabe del mismo, más allá de que, tal y como recoge el medio estadounidense, sigue contando con Michael Gracey, responsable de cintas como El gran showman o Better man, como director y con un guion de Jennifer Kaytin Robinson basado en el filme original.

En cuanto al reparto, es improbable que Mandy Moore y Zachari Levi, quienes daban voz a Rapunzel y Flynn Ryder en la cinta de animación, retomen sus roles en el remake de imagen real. Hace meses, los rumores apuntaban a varias candidatas para protagonizar la película, incluyendo a la megaestrella del pop Taylor Swift y la actriz Florence Pugh.

Aunque el remake de Blancanieves en carne y hueso resultó ser un batacazo, otras reinvenciones de películas Disney más modernas han sido un éxito, lo que podría haber provocado la reanudación de Enredados. De hecho, el filme de Lilo & Stitch estrenado el pasado mes de mayo superó la barrera de los 1.000 millones de dólares, convirtiéndose en la segunda cinta más taquillera de este 2025, solo por debajo de la cinta de animación china Ne Zha 2. Esta marca de los 1.000 millones también la superaron otras revisiones de clásicos de animación como El Rey León, Aladdin, La bella y la bestia y también casi El libro de la selva.

Estrenada en 2010, Enredados recaudó 582 millones de dólares en taquilla a nivel global y recibió una nominación al Oscar a mejor canción original por 'I see the light'.