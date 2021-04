Regé-Jean Page deja la temporada 2 de 'Los Bridgerton': ¿Será el nuevo Black Panther o James Bond?

MADRID, 3 Abr. (CulturaOcio) -

Los fans de 'Los Bridgerton' deberán decir adiós a uno de sus personajes más populares, Simon Basset, el duque de Hastings. La serie creada por Shonda Rhimes ha confirmado que Regé-Jean Page no aparecerá en la segunda temporada de la serie de Netflix.

Ha sido la propia Lady Whistledown, la narradora de la serie que se encarga de airear los cotilleos de la corte, la que ha confirmado el adiós del actor en la cuenta de Twitter de la serie.

"Con los ojos puestos en la búsqueda de una vizcondesa por parte de Lord Anthony Bridgerton, debemos decir adiós a Regé-Jean Page, que interpretó triunfalmente al duque de Hastings", señala una breve carta firmada por Whistledown en la que reconoce se echará de menos "la presencia en cámara del actor" y que éste "siempre formará parte de la familia Bridgerton".

