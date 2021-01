¿Será este actor de Los Bridgerton el nuevo James Bond?

MADRID, 6 Ene. (CulturaOcio) -

Aunque Daniel Craig sigue ligado un año más a la saga de James Bond debido al retraso de 'Sin tiempo para morir', llegará finalmente el 2 de abril, desde hace tiempo se busca a su sucesor. Y ahora ha surgido un nuevo candidato para el puesto, Regé-Jean Page, uno de los actores de 'Los Bridgerton', que se ha postulado para ser el próximo 007.

El actor británico quiere pasar de ser un aristócrata de la era de la Regencia a convertirse en el espía más famoso del Reino Unido. Por ello, en plena promoción de la serie de Netflix, Page ha compartido un vídeo en redes sociales en el que muestra las similitudes entre el Duque de Hastings y Bond.

"Regencia, realeza. Agitado y revuelto", escribía el actor en un vídeo en el que su personaje en 'Los Bridgerton' derrocha elegancia. Un mensaje directo pero sutil, que ha revolucionado al fandom, que apoya la candidatura del intérprete de 30 años para suceder a Craig como el siguiente 007.

Debido al apoyo de los fans, no sería extraño que su nombre acabase entre otros candidatos que suenan con mucha fuerza, como Tom Hardy o James Norton. De hecho, debido a su edad, sería el candidato ideal para aquellos que querían que el próximo Bond fuese negro, al tener Page raíces zimbabuenses.

I realize saying this about any British actor is the thing to do but I could see #Bridgerton 's Regé-Jean Page as James Bond. — Karita (@Grrita) December 27, 2020

Getting into #Bridgerton loving the modern tunes being played and what can i say about @regejean this my friends is the new #JamesBond in my eyes 👍❤ pic.twitter.com/GlxrVYsn8A — Jo Gingersnap (@jo_gingersnap) January 2, 2021

I swear to God I dont spend all my time thinking about the next James Bond casting (just 5% tops) by why isn't @regejean from Bridgerton it?



He'd be great. — payersedu (@payersedu) January 3, 2021

De momento, toca esperar la última incursión de Daniel Craig como el agente más famoso del espionaje británico. Dirigida por Cary Joji Fukunaga, 'Sin tiempo para morir' aspira a convertirse en uno de los primeros éxitos en taquilla de 2021, si el COVID-19 da una tregua.