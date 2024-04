Tom Cruise, un amigo para toda la vida

MADRID, 15 Abr. (CulturaOcio) -

Dakota Fanning y Tom Cruise coincidieron en 2005 durante el rodaje de La guerra de los mundos, cuando la actriz tenía tan solo 11 años. Casi 20 años después, Fanning ha relatado que el actor que interpretara a su padre en la cinta dirigida por Steven Spielberg no solo le hizo un primer regalo de cumpleaños en ese set, cuando era una niña, sino que desde entonces, el protagonista de la saga Top Gun sigue acordándose de la fecha e incluso le sigue enviando un presente.

Fue en una entrevista concedida a Harper's Bazaar con motivo del estreno de Ripley, serie de Netflix protagonizada por Andrew Scott en la que la actriz tiene un papel muy destacado, donde Fanning recordó cómo Cruise le regaló su primer teléfono móvil por su cumpleaños.

"Estaba muy emocionada", comenta Fanning. "No tenía a nadie a quien llamar o escribir por aquel entonces porque bueno, ya sabes, tenía 11 años, pero me encantaba tenerlo. Me encantaba. Eran tan guay", explica sobre el Motorola Razr que le regaló Cruise.

"Tom me manda un regalo de cumpleaños todos los años desde ese cumple", reveló la actriz, explicando que el pasado febrero, en su 30 cumpleaños, también recibió un regalo del protagonista de Misión Imposible.

Dakota Fanning says Tom Cruise has been sending her a birthday gift every year since ‘WAR OF THE WORLDS.’



[via: Harpar's Bazaar] pic.twitter.com/diyJNzvMJT