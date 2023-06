La reacción de Zoe Saldaña tras conocer que Avatar 5 se estrena en 2031: "Genial, voy a tener 53 años"

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

La avalancha de retrasos en las producciones Disney debido a la huelga de guionistas también han afectado a las tres películas de Avatar que quedan por estrenarse. Planificadas originalmente para 2024, 2026 y 2028, ahora sus estrenos tendrán lugar en 2025, 2029 y 2031 respectivamente. La actriz protagonista de la saga, Zoe Saldaña, ha querido compartir con los fans su reacción.

Al enterarse de los retrasos, la intérprete de Neytiri publicó a través de Instagram un storie en la que compartía la noticia de que la última llegará en diciembre de 2031, tres años más tarde de lo esperado. Esto hará que la saga, que arrancó en 2009, cumpla los 22 años en activo para tan solo cinco entregas. Junto a la información, Saldaña también añadió un irónico y divertido texto.

Zoe Saldaña on ‘AVATAR 5’ being delayed to 2031: “Great! I’m gonna be 53 when the last Avatar movie comes out. I was 27 when I shot the very first movie.” pic.twitter.com/Uh9BWhtkmV