¿Por qué Avatar 3 se ha retrasado por la huelga si su guion lleva años escrito?

La nueva oleada de retrasos por parte de Disney ha afectado a todas sus grandes franquicias. Así, debido a la huelga de guionistas de Hollywood, las nuevas secuelas de Avatar tardarán en llegar. Avatar 3 lo hará en diciembre de 2025, un año más tarde de lo previsto. Y con ella, por efecto dominó, las dos siguientes se han reprogramado para 2029 y 2031. ¿Pero, a qué se debe ese retraso en la tercera?

Este nuevo paradigma en el calendario de estrenos es particularmente llamativo en Avatar 3, puesto que el guion lleva escrito muchos años y, de hecho, la inmensa mayoría de la película fue rodada junto con Avatar: El sentido del agua entre 2017 y 2018. La huelga, por tanto, no debería afectar.

Sin embargo, cinco años después, Sigourney Weaver y Zoe Saldaña ya han confirmado que debían regresar al set para corregir algunas tomas. Y aunque se esperaba que eso no retrasara la cinta, entre los condicionantes de la huelga de guionistas está que las producciones no pueden hacer cambios en los guiones ya acordados, amén de otras limitaciones en el propio rodaje, como la imposibilidad de improvisar.

Por ello, ante la situación de incertidumbre -que podría agravarse si el sindicato de actores y actrices de Hollywood decide unirse a la huelga-, Disney ha preferido mover ficha para tener margen de maniobra ante cualquier imprevisto o cambio que sea necesario hacer en la cinta. En cualquier caso, Jon Landau, el productor de la franquicia Avatar, ve con optimismo la nueva fecha, que servirá para perfeccionar aún más la película.

Each Avatar film is an exciting but epic undertaking that takes time to bring to the quality level we as filmmakers strive for and audiences have come to expect. The team is hard at work and can’t wait to bring audiences back to Pandora in December 2025. pic.twitter.com/DrFX01qzTa