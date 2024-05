MADRID, 29 May. (CulturaOcio) -

La tercera entrega de Puñales por la espalda (Knives Out), la popular franquicia de misterio creada por Rian Johnson, sigue sumando nombres a su reparto. El regreso de Daniel Craig como el detective Benoit Blanc, cuyo estreno en Netflix está previsto para 2025 llevará por título Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery y también contará con Andrew Scott entre sus protagonistas.

Según informa Variety, Scott se une así a un elenco conformado, por el momento, por Craig, Josh O'Connor y Cailee Spaeny. Estos dos últimos intérpretes fueron confirmados tan solo unos días antes que el fichaje de Scott salga a la luz. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery continúa de esta manera reuniendo talentos para esta tercer parte de la saga detectivesca.

Por ahora, los detalles de la trama de Puñales por la espalda 3 y el resto del reparto permanecen en el más absoluto de los secretos. Sin embargo, Netflix confirmó a través de Tudum el regreso de Craig a raíz de las publicaciones de Johnson en redes sociales, que ha anunciado además que el rodaje de la película comenzará pronto.

"Así es, Daniel Craig vuelve como el sureño investigador en Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, la nueva entrega de la misteriosa franquicia escrita y dirigida por Rian Johnson. Blanc investigará un nuevo asesinato misterioso en un escenario aún desconocido, rodeado de un nuevo y colorido reparto de sospechosos", adelantó Netflix en un comunicado.

La primera película de la saga, Puñales por la espalda, se convirtió en todo un éxito y llegó incluso a estar nominada al Oscar al mejor guion original. Estrenada en 2019, la cinta consiguió amasar más de 312 millones de dólares en la taquilla mundial.

Su secuela, Glass Onion, consiguió 15 millones de dólares en los cines ya que solo vio la luz en salas seleccionadas de Estados Unidos y se lanzó directamente a través de Netflix en el resto del mundo. En total, la saga ha recaudado cerca de 328 millones de dólares, lo que la convierten en una franquicia de éxito.

Scott es uno de los intérpretes del momento en Hollywood. El actor irlandés acaba de estrenar la cinta de Desconocidos, un drama de Andrew Haigh que ha coprotagonizado junto a Paul Mescal. También ha sido el cabeza de elenco de la aclamada miniserie de Netflix Ripley, basada en El talento de Mr. Ripley, la célebre novela de Patricia Highsmith que también se adaptó al cine en 1999 con Matt Damon y Jude Law como protagonistas.

Algunos de los trabajos más reconocidos de Scott son su participación en la serie de la BBC Sherlock, donde encarnó al villano James Moriarty. También dio vida a un personaje conocido como 'el cura' en la singular comedia Fleabag. Entre los próximos trabajos de Scott, destaca De vuelta a la acción, una cinta que protagonizará junto a Cameron Diaz y Kyle Chandler.