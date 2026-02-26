Protestas en la premiere de Scream 7 tras el despido de Melissa Barrera por su apoyo a Palestina

Protesters outside the San Diego Convention Center during Comic-Con 2025 call for a boycott of Scream 7 and express solidarity with actress Melissa Barrera and the people of Palestine - CONTACTO

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

La premiere de Scream 7, celebrada este miércoles 25 de febrero en los estudios de Paramount Pictures en Los Ángeles, se ha visto marcada por una protesta en sus alrededores en apoyo a Palestina y con llamamientos explícitos a boicotear la película. El foco de la crítica remite a noviembre de 2023, cuando Spyglass Media Group, productora del largometraje, despidió a Melissa Barrera del reparto tras publicar en redes sociales mensajes de apoyo a la causa palestina.

"Da un paso al frente por la libertad de expresión, Cancelad Paramount+, Paramount tiene una LISTA NEGRA de actores que critican a Israel", rezaban algunas de las pancartas exhibidas a las puertas del recinto.

Los reproches recuerdan que se apartó de la séptima entrega a la actriz que encabezó Scream (2022) y Scream VI (2023) pese a estar previsto que retomaría el personaje de Sam Carpenter. La productora justificó la decisión afirmando tener "tolerancia cero con el antisemitismo o la incitación al odio en cualquiera de sus formas".

Poco después del despido de Barrera, la situación se agravó con más salidas relevantes. Jenna Ortega, coprotagonista de las cintas recientes de la franquicia, abandonó Scream 7 justificando conflicto de calendario, pero más adelante explicó que fue por la inestabilidad creativa y el contexto interno del proyecto. A esa baja se sumó la del director inicialmente vinculado a la película, Christopher Landon, lo que incrementó la percepción de crisis interna en torno a la producción.

Pese a las renuncias, la producción siguió adelante y confió la dirección a Kevin Williamson, guionista de las primera, segunda y cuarta entrega de Scream, así como de The Faculty y Sé lo que hicisteis el último verano.

"Vivimos en Estados Unidos, un país en el que protestamos cuando ocurre algo que no nos gusta, y apoyo eso. Todo el mundo tiene derecho a protestar y todo el mundo tiene derecho a ser escuchado", ha expresado el cineasta en la alfombra roja de Scream 7 según recoge Variety.

Scream 7 llega a los cines el 27 de febrero. Su elenco incluye el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott y de Courteney Cox como Gale Weathers, además de Mason Gooding en el papel de Chad Meeks-Martin. Entre las incorporaciones destaca Isabel May, que interpretará a la hija de Sidney, junto a Celeste O'Connor, Asa Germann, McKenna Grace, Sam Rechner y Anna Camp. El guion corre a cargo de Guy Busick.

"Cuando un nuevo asesino Ghostface aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construido una nueva vida, sus peores miedos se hacen realidad cuando su hija (Isabel May) se convierte en el siguiente objetivo. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin a la masacre de una vez por todas", reza la sinopsis oficial de Scream 7.