Ghostface va a por la hija de Sidney (Neve Campbell) en el tráiler de Scream 7

Ghostface va a por la hija de Sidney (Neve Campbell) en el incendiario de Scream 7 - PARAMOUNT

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

A tan solo días de su estreno, previsto para el 27 de febrero, y en el marco de la Super Bowl LX celebrada este domingo, Scream 7 ha lanzado un nuevo tráiler. Tanto la Sidney Prescott de Neve Campbell como el infame Ghostface (sea quien sea quien se oculte tras la máscara en esta ocasión) regresan en la nueva entrega de la popular saga de terror iniciada hace 30 años por Wes Craven.

"Hola Sidney, adivina quién soy", saluda la ya icónica voz telefónica del asesino encapuchado al comienzo del adelanto, que muestra el miedo del personaje de Campbell al darse cuenta de que su pasado va, una vez más, a volver a por ella... y también a por sus seres queridos.

Y es que, aunque Ghostface se vaya a cobrar más de una víctima en el filme, como ya dejan claro las sangrientas imágenes del tráiler, parece ser que su principal objetivo será la hija de Sidney, Tatum. "No va a parar si no lo detengo yo", sentencia Sidney.

Campbell vuelve a la franquicia después de que una disputa salarial provocara que no participara en Scream 6. También retoman sus míticos papeles Courteney Cox y, a pesar de la muerte de sus personajes en anteriores entregas, David Arquette, Matthew Lillard y Scott Foley. En cambio, no regresan las protagonistas de las dos últimas cintas, Melissa Barrera (apartada del proyecto por sus comentarios en redes sociales sobre el conflicto en Israel) y Jenna Ortega (que no pudo compatibilizarlo con Miércoles).

Completan el reparto de la película dirigida por Kevin Williamson, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Isabel May, Celeste O'Connor, Asa Germann, McKenna Grace, Sam Rechner, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Anna Camp, Joel McHale, Mark Consuelos y Ethan Embry.