Tom Cruise confiesa que se "desmayó" rodando Misión imposible 8: Sentencia final

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

Todavía quedan casi cuatro meses para que se estrene Misión imposible: Sentencia final, que llegará a los cines el próximo 23 de mayo. Y aunque no se sabe seguro si la cinta supondrá o no el adiós definitivo a Ethan Hunt, el icónico personaje de Tom Cruise, lo que sí es indudable es que el actor deleitará a los fans con sus habituales y sorprendentes escenas de acción, tan características de la franquicia. Ahora, el intérprete ha revelado que durante el rodaje de algunas de las secuencias más exigentes de esta nueva entrega llegó a "desmayarse".

"Cuando sacas la cara, yendo a más de 120 o 130 millas por hora, no recibes oxígeno", explicó Cruise en una entrevista concedida a Empire, medio que también compartía una nueva imagen del filme en la que se ve al intérprete colgado a gran altura de un biplano. "Así que tuve que aprender a respirar. Había veces que me desmayaba; era incapaz de volver a la cabina", reveló.

EXCLUSIVE 💥#MissionImpossible – The Final Reckoning has stunts that “will melt your brain”, promises director Christopher McQuarrie.



“I truly want to puke thinking about the stress,” he tells Empire of pulling off one death-defying feat.



READ MORE: https://t.co/S9m4skJbGc pic.twitter.com/1aveqbMQHe