Tom Cruise aborda si Misión Imposible 8 será el adiós de Ethan Hunt: "Tenéis que ver la película"

MADRID, 16 Feb. (CulturaOcio) -

Misión imposible: Sentencia final (Mission: Impossible - The Final Reckoning) llegará a los cines el 23 de mayo. Es de esperar que la octava entrega de la saga protagonizada por Tom Cruise suponga la última gran aventura de su personaje, Ethan Hunt, ya que así parece indicarlo la propia promoción de la cinta. No obstante, el actor se resiste a confirmar si efectivamente el filme supondrá su adiós definitivo a la franquicia.

"Tenéis que ver la película", se limitaba a responder Cruise entre risas en una entrevista concedida a Empire, tras ser preguntado sobre si Sentencia final marcará el final de Misión imposible. "Me resulta difícil hablar de ello en este momento, porque es algo que hay que experimentar", añadía el intérprete. En todo caso, el actor avanzó que la cinta sería "un viaje épico y emotivo de toda la franquicia", describiéndola como algo "homérico".

También el director del filme, Christopher McQuarrie, se mostró esquivo a la hora de abordar el desenlace de la saga. "Es, espero, la conclusión satisfactoria de un arco argumental de 30 años", expresó. El cineasta reveló además estar "bastante seguro de que la gente va a sentir que el título era apropiado"... Y es que precisamente la palabra "final" en el título de la cinta hacen sospechar que la octava entrega de Misión imposible será también la última.

Otros detalles del tráiler de la película avisan de su carácter conclusivo. "Debes confiar en mí... una última vez", dice el personaje de Cruise al final del adelanto, que incluye flashbacks de su primera misión.

Aparte de las declaraciones de Cruise y McQuarrie, el medio británico ha compartido nuevas fotos de la película. En una de ellas se puede apreciar a Grace sujetando el rostro de Ethan mientras que en la otra, el personaje de Cruise aparece luchando por su vida colgando de un helicóptero.

