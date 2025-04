Tom Cruise rinde tributo a Val Kilmer con un minuto de silencio en la CinemaCon: "Te deseo lo mejor en el próximo viaje"

MADRID, 4 Abr. (CulturaOcio) -

Tom Cruise ha acudido a la CinemaCon para promocionar Misión imposible: Sentencia final, que llegará a los cines el próximo 23 de mayo. No obstante, el actor quiso aprovechar la ocasión también para rendir tributo al que fuera su compañero de reparto en Top Gun (Ídolos del aire), Val Kilmer, que fallecía hace tan solo unos días, a los 65 años.

"Me gustaría honrar a un querido amigo mío, Val Kilmer, por un momento", comenzó Cruise tras subir al escenario del Caesars Palace, tal y como recoge Variety. "No puedo expresar lo mucho que admiro su trabajo, lo agradecido y honrado que me sentí cuando se incorporó a Top Gun y regresó más tarde para Top Gun: Maverick", expresó.

El actor prosiguió entonces diciendo que "sería muy bonito que pudiéramos tener un momento juntos porque le encantaban las películas y nos dio mucho a todos nosotros" y conminando al público a "pensar en todos los momentos maravillosos que pasamos con él". "Te deseo lo mejor en el próximo viaje", concluyó tras el momento de silencio.

En Top Gun (Ídolos del aire), Kilmer encarnó a Tom 'Iceman' Kazansky, el piloto rival del mítico personaje de Cruise, Pete 'Maverick' Mitchell. Casi cuatro décadas después, ambos retomaron sus papeles en Top Gun: Maverick, si bien la voz de Kilmer tuvo que ser recreada con IA, ya que había perdido el habla debido al cáncer de garganta que le diagnosticaron en 2015.

En el show de Jimmy Kimmel, Cruise recordó con cariño esa última colaboración, que acabaría siendo también la última aparición en pantalla de Kilmer que tuvo lugar en la secuela de Top Gun. "Conozco a Val desde hace décadas. Para él fue muy especial volver a interpretar a Iceman, y lo hizo con tanta fuerza que volvió a ser ese personaje al instante. Estaba llorando; fue un momento muy emotivo", desveló entonces.

Here’s Tom Cruise on Jimmy Kimmel a few years ago discussing the power of Val Kilmer in Maverick. I give Cruise endless credit for leveraging his star power so that studios don’t get in the way of important creative decisions like Val’s appearance in Maverick. pic.twitter.com/QErzr0ky9c