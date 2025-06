El consejo que Milly Alcock (Supergirl) recibió en La casa del dragón y fue como su kyptonita

MADRID 29 Jun. (CulturaOcio) -

Milly Alcock dará el salto al cine de superhéroes como protagonista de Supergirl. Fue su papel de la versión joven de Rhaenyra Targaryen en la primera temporada de La casa del dragón lo que llamó la atención del director James Gunn, aunque en la serie de HBO hubo quien no estaba tan seguro del talento de la actriz.

Durante una entrevista en The Tonight Show, Alcock desveló el consejo que recibió por parte de alguien "con un cargo muy alto" de La casa del dragón. "En mi segundo día en La casa del dragón, uno de los... No voy a decir quién, pero alguien con un cargo muy alto se reunió conmigo y me dijo: 'Eh... Vamos a conseguirte un coach de interpretación'", recordó la actriz.

"Simplemente confirmó todo lo que, en el fondo, ya sabía: que no soy muy buena en mi trabajo. ¡Ya sabes a lo que me refiero! Pensé: 'No puedo hacer esto. Es terrible. Ha sido un gran error'", admitió.

Sin embargo, Jimmy Fallon le mostró su apoyo. "Desde el primer episodio, fuiste una de las favoritas de los fans. Ese tipo estaba equivocado. Eres increíble", añadió el presentador.

El reparto de Supergirl también contará con Jason Momoa como Lobo, Eve Ridley como Ruthye Mary Knolle, Matthias Schoenaerts como Krem de las Colinas Amarillas y David Krumholtz y Emily Beecham como los padres de Kara, Zor-El y Alura. Craig Gillespie es el director del largometraje.

Según una breve sinopsis, esta historia seguirá a Kara mientras "viaja por la galaxia para celebrar su 21º cumpleaños junto a Krypto, el superperro. En el camino, conoce a una joven llamada Ruthye y termina embarcándose en una sangrienta misión de venganza".

Supergirl llegará a los cines el 26 de junio de 2026, aunque antes es de esperar que la la actriz haga su debuto como Kara Zol-El este verano en Superman, el filme escrito y dirigido por James Gunn que, protagonizado por David Corenswet aterrizará en los cines el 11 de julio.