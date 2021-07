Primeras imágenes de Army of Thieves, precuela de Army of the Dead, con un esperado regreso

Varias semanas después del estreno de Army of the Dead (El Ejercito de los Muertos), Netflix ha publicado las primeras imágenes de su precuela, Army of Thieves. La cinta, producida y escrita por Zack Snyder, se centrará en Dieter, interpretado por Matthias Schweighöfer. El actor también será el encargado de dirigir el filme.

Schweighöfer protagoniza una de las fotos en solitario, mientras que en otra imagen aparece sentado junto a Gus Khan y Stuart Martin. El realizador y Nathalie Emmanuel aparecen en otra de las instantáneas, mientras que la cuarta imagen cuenta con la presencia de Ruby O. Fee.

Zack Snyder, director de Army of the Dead, compartió las imágenes en Twitter y aseguró que la precuela estará "cargada de acción" y "llegará pronto a Netflix".

Meet the Army of Thieves. 💰🔐💰🔐

The action-packed prequel to Army of the Dead, directed by and starring Matthias Schweighöfer, is coming soon to Netflix. #ArmyOfThieves pic.twitter.com/hwCNYmbLwC — Zack Snyder (@ZackSnyder) July 7, 2021

"Ambientada antes de los eventos de Army of the Dead, la precuela se centra en el ladrón de cajas fuertes alemán Ludwig Dieter liderando a un grupo de aspirantes a ladrones en un atraco ultrasecreto durante las primeras etapas del apocalipsis zombie", reza la sinopsis del filme, que también contará con Noémie Nakai, Jonathan Cohen, Trent Garrett, John Bubniak o Barbara Meier, entre otros. Shay Hatten firma el guion.

Army of Thieves es solo uno de los spin-offs de Army of the Dead. Netflix también estrenará Army of the Dead: Lost Vegas, serie de anime de seis episodios que explicará el origen del apocalipsis zombie de Zeus, el líder de los muertos viviventes.

Esta serie llegará a la plataforma de streaming en 2022 y aademás, parece que Snyder tiene en mente rodar una secuela de la película original. "Cuando veáis la serie de animación entenderéis de alguna manera a dónde irá la secuela", explicó en una entrevista con el canal de YouTube Bad Taste.

Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento de Army of Thieves, aunque se espera que llegue a Netflix en 2021.