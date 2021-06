Army of the Dead resucitará a uno de sus personajes para las precuelas

Archivo - Army of the Dead resucitará a su personaje más genial para las precuelas

Army of Thieves es el título de la próxima película del universo zombie creado por Zack Snyder con Ejército de los Muertos. Una cinta que actuará a modo de precuela para los protagonistas, Ward (Dave Bautista) y su grupo de mercenarios, y que de hecho ya está filmada de cara a un más que posible estreno antes de 2022. ¿Quién es su verdadero protagonista... y también su director?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Si hay un personaje de Ejército de los Muertos que ha gustado a los espectadores de Netflix más incluso que Ward o Vanderohe ese ha sido el nervioso y asustadizo experto en cerraduras Ludvig Dieter, interpretado por el actor alemán Matthias Schweighöfer. El joven es literalmente un roba escenas cada vez que aparece, y será precisamente sobre él y su pasado donde recaerá el peso de la trama de Army of Thieves.

Además, Schweighöfer ha sido el encargado de dirigir la cinta, por lo que su personaje tomará aún más relevancia dentro de todo el universo Army of the Dead. Aunque en la película de Zack Snyder su destino parece ser la muerte al enfrentarse con el Rey Alpha, el filme no deja claro si de alguna forma ha logrado sobrevivir a la bomba nuclear de Las Vegas, aunque parece muy poco probable.

Sin embargo, sí será importante su pasado, ya que la productora de Army of Thieves, Deborah Snyder, ha asegurado que la película será una comedia romántica con pocos zombies protagonizada por Dieter y un nuevo personaje llamado Gwendoline, interpretado por la actriz de Juego de tronos Nathalie Emmanuelle.

Army of Thieves narrará la historia de Dieter antes de que Ward le reclute para el atraco de Ejército de los Muertos, y teniendo en cuenta que Gwendoline no aparece en la película, lo más probable es que muera en la precuela, lo que a su vez explicará el carácter temeroso del personaje, y el por qué nunca antes había matado un zombie.

"Acabo de terminar una precuela sobre mi personaje, así que todo está en esa película", dijo Schweighöfer en una entrevista con ScreenRant. "No puedo hablar sobre la biografía de Dieter que le ha llevado a ser como es, porque eso sería spoiler. Pero te encantará la precuela. Su viaje hasta Estados Unidos es increíble. Es una locura", aseguró.

Lo que está claro es que Army of Thieves dará una explicación convincente al efusivo y divertido carácter de Dieter, y a como sus experiencias previas a Ejército de los Muertos le han llevado a ser como es y, en última instancia, sacrificarse para salvar a Vanderohe, quien era poco más que un desconocido en ese momento.