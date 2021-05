Archivo - ¿Cuándo Se Estrena Army Of The Dead: Lost Vegas, La Precuela De Ejército De Los Muertos?

Ejército de los Muertos (Army of the Dead) de Zack Snyder prometía ser un éxito mucho antes de su estreno. Tanto es así que Netflix ya confirmó dos precuelas, el anime Army of the Dead: Lost Vegas y la película Army of Thieves, que ampliarán el universo zombie del director de Liga de la Justicia. Y tras la primera dosis de muertos vivientes, ahora los fans se preguntan... ¿cuándo se estrena exactamente?

El propio Snyder y su esposa Deborah actúan como productores ejecutivos de Army of the Dead: Lost Vegas -que será una serie en formato anime que explorará los primeros días del apocalipsis zombie, así como la historia de Zeus, el primer Alpha- aunque será Jay Oliva (El regreso del Caballero Oscuro, The Flashpoint Paradox) quien dirija los episodios.

Por el momento, Lost Vegas no tiene una fecha de estreno anunciada por Netflix, pero teniendo en cuenta que la otra precuela, la película Army of Thieves, que se centrará en el experto y temeroso cerrajero Ludwig Dieter y otros miembros del grupo de Scott Ward, terminó de filmarse en 2020 (y está previsto que se estrene a finales de 2021), lo más probable es que el anime de Ejército de los Muertos no llegue ya hasta 2022.

Lo que sí ha revelado Netflix es que el elenco de Lost Vegas, que incluye las voces de los protagonistas Scott Ward (Dave Bautista), su hija Kate (Ella Purnell), y sus compañeros mercenarios, Maria Cruz (Ana de la Reguera), Marianne Peters (Tig Notaro) y Vanderohe (Omari Hardwick).

Sin embargo, el principal protagonista de la serie será un tipo conocido como Rose, al que dará voz Joe Manganiello (Deathstroke en Liga de la Justicia). Otras estrellas que prestarán su voz a los personajes animados son Christian Slater, Vanessa Hudgens, Ross Butler, Yetide Badaki, Jena Malone, Nolan North y Ray Porter.

En cuanto a la trama, Snyder ha prometido que la serie explorará el pasado de Ward y su grupo de mercenarios en Ejército de los Muertos, mientras destapa la conspiración tras el origen del virus zombie y de Zeus, su conexión con los experimentos gubernamentales y su relación con los extraterrestres y el Área 51.