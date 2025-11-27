Archivo - Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre saltan al vacío en La fiera, lo nuevo de Salvador Calvo - NICO DE ASSAS/ATRESMEDIA - Archivo

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

La fiera, película protagonizada por Carlos Cuevas, Miguel Bernardeau y Miguel Ángel Silvestre, llegará a los cines el próximo 6 de febrero. La dirección del filme, inspirado en hechos reales, corre a cargo de Salvador Calvo, ganador del Goya a mejor dirección por Adú.

El filme, que promete ser "un viaje épico alimentado del mejor conflicto posible: la lucha contra uno mismo", narra la historia de amistad y pasión de los pioneros del salto B.A.S.E. con traje de alas en España. Completan el reparto Candela González, Stéphanie Magnin, David Marcé y José Manuel Poga.

"Carlos ha dedicado su juventud a la escalada, hasta que descubre la experiencia más cercana a volar: el salto B.A.S.E. con traje de alas. Sus amigos Darío y Armando quedan también atrapados en la práctica de este deporte extremo, ya que comparten con Carlos una misma filosofía de vida.

La fiera es la historia de estos amantes del riesgo: un relato real contado desde sus miedos y anhelos; un viaje duro y fascinante, lleno de vértigo y pánico... pero que también nos acerca a la camaradería y la amistad desde lo más ancestral", reza la sinopsis oficial del filme.

Alejandro Hernández, que ya ha trabajado junto a Calvo en cintas como Adú (que le valió al realizador el Goya a mejor dirección en 2021), Valle de sombras o 1898. Los últimos de Filipinas, firma el guion. La fiera es una producción de Atresmedia Cine y MOD Producciones. El rodaje se ha desarrollado, además de en España, en Wallendstadt y Lauterbrunnen (Suiza).