En marcha una nueva película de animación de Barbie

MADRID, 18 Jul. (CulturaOcio) -

Greta Gerwig arrasó en taquilla en 2023 con Barbie, película inspirada en la popular muñeca de Mattel y protagonizada por Margot Robbie. Dos años después de que la cinta llegara a las salas, se ha anunciado un nuevo proyecto de la franquicia.

Según Deadline, Illumination y Mattel Studios han cerrado un acuerdo para desarrollar una nueva película de Barbie de animación. Aunque aún no tiene fecha de estreno, se sabe que la cinta será distribuida por Universal Pictures, que mantiene un acuerdo exclusivo de financiación y distribución con Illumination. Todavía no se han revelado detalles sobre la trama del filme, que sería el primero de animación de Barbie para la gran pantalla.

El mes pasado, Mattel unificó oficialmente sus divisiones de cine y televisión para formar Mattel Studios. El estudio tiene dos películas pendientes de estreno para 2026: una versión de imagen real de Masters of the Universe, que será distribuida por Amazon MGM Studios, y otra cinta de Matchbox.

Con una recaudación de más de 1.440 millones de dólares a nivel mundial, Barbie de Greta Gerwig fue la película más taquillera de 2023 y se consolidó como una de las cintas más exitosas de todos los tiempos, además de ser la más taquillera dirigida por una mujer. La producción fue distribuida por Warner Bros. y sumó ocho nominaciones al Óscar, incluida mejor película, y le valió la estatuilla a Billie Eilish en la categoría de mejor canción original por What Was I Made For?.

El año pasado algunos medios aseguraron que la cinta de Gerwig podría contar con una secuela y que tanto la directora como Noah Baumbach estaban trabajando en una idea para la película. Representantes de Warner Bros., Gerwig y Baumbach negaron estas informaciones y aseguraron que eran "inexactas". Sin embargo, medios como Screen Rant aseveran que la secuela continúa en marcha.