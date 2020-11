Esta es la primera película Marvel en la que aparecerá Deadpool

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

Tras muchos meses de incertidumbre, Disney ha dado luz verde a Deadpool 3 con Ryan Reynolds dentro del Universo Marvel. Sin embargo, eso no significa que vaya a suceder pronto, ya que el actor es uno de los más ocupados actualmente. Pero el mercenario Bocazas podría volver antes de lo esperado, si los rumores sobre su cameo en Doctor Strange 2 son ciertos.

Ahora que Deadpool 3 se ha confirmado oficialmente, Wade Wilson está preparado para unirse en cualquier momento, quizás en el más inesperado, al UCM. Según informa We Got This Covered - que cita las mismas fuentes que informaron de Ahsoka Tano en The Mandalorian y de la serie de Liga de la Justicia Oscura en HBO Max - esto ocurrirá en Doctor Strange and The Multiverse of Madness, posiblemente desde una de las realidades alternativas que se explorarán en la cinta de Sam Raimi.

El medio también apunta que su participación en el filme será un cameo, y supondrá un divertido encontronazo entre Deadpool y el Hechicero Supremo. Tal y como explican, Strange se cruzará con Wade Wilson en uno de sus paseos por el multiverso, y el irreverente mercenario intentará atravesarle con sus katanas, como suele hacer.

Sin embargo, tras su primer choque, ambos formarán una alianza cuando los esbirros del villano Nightmare entren en escena. Juntos, les derrotarán de una forma rápida y posiblemente muy violenta, antes de que Doctor Strange vuelva a desaparecer en dirección a otra realidad alternativa.

Desde luego, suena muy en la línea de lo que Deadpool haría en una situación similar. Y dado que se han ofrecido tantos detalles, parece un rumor bastante sólido. Pero habrá que esperar hasta el 25 de marzo de 2022, fecha de estreno prevista para Doctor Strange and The Multiverse of Madness, para averiguar si es cierto.