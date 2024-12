Jason Momoa será Lobo en la película de Supergirl

MADRID, 31 Dic. (CulturaOcio) -

Jason Momoa, el hombre que dio vida a Aquaman en el Universo DC de Zack Snyder, el ya difundo Snyderverse, será también una de las estrellas de la nueva franquicia que preparan James Gunn y Peter Safran. Y es que, tras años de rumores, el actor ya ha confirmado que interpretará al temible y sanguinario cazarrecompensas Lobo en Supergirl: La mujer del mañana.

Momoa ha estado vinculado al papel de Lobo desde antes de que James Gunn se pusiera al frente de DC junto a Peter Safran. Momoa ya había manifestado en el pasado su interés por el papel y ahora ha confirmado su fichaje en una publicación de Instagram que muestra una captura de pantalla de los comentarios de una entrevista pasada hablando sobre el personaje.

"Colecciono cómics, y ya no lo hago tanto, pero siempre fue mi favorito, y siempre quise interpretar a Lobo, porque estoy en plan: '¿Hola? Es el papel perfecto'", dijo el actor. Momoa continuó diciendo que si DC llegase a pedirle que interpretase a Lobo, no tendría dudas.

"¿Si me llaman y me piden que lo haga? Sería un jodido sí. Eso es seguro. No hay de qué preocuparse. Pero todavía no he recibido esa llamada. Por lo que no quiero publicar ninguna noticia falsa, pero si me llamasen y me piden que haga una audición, seguro que lo haré", dijo en la entrevista. Junto a la captura de pantalla de Instagram, Momoa publicó un pie de foto con el anuncio que estaba esperado: "Ya han llamado".

Lobo es un villano y antihéroe conocido por su personalidad violenta e irreverente. Originario del planeta Czarnia, el cruel personaje posee una fuerza sobrehumana, factor de regeneración acelerado como el de Lobezno de Marvel y una invulnerabilidad y resistencia que lo convierten en un oponente formidable. Creado por el escritor Roger Slifer y el artista Keith Giffen, Lobo hizo su debut en el número 3 de Omega Men en junio de 1983. El personaje a menudo es representado como un cazarrecompensas que disfruta del caos y la destrucción.

Los detalles de la trama de la película, que estará dirigida por Craig Gillespie (Cruella, Lars y una chica de verdad) se mantienen en secreto aunque el guión del proyecto, que firmará Ana Nogueira, estará inspirado en la saga de cómics de 2022 Supergirl: La mujer del mañana de Tom King ilustrada por Bilquis Evely.

Milly Alcock, la actriz que dio vida a la joven Rhaenyra Targaryen en La Casa del Dragón, de House of the Dragon consiguió el papel principal después de una larga búsqueda, con Matthias Schoenaerts abordando como villano Krem de la Colina Amarilla. Más recientemente, Eve Ridley se incorporó para interpretar el papel de Ruthye Mary Knolle.

Gunn adelantó hace meses que la heroína no solo sería diferente de Superman, sino también de otras versiones del personaje, como por ejemplo la que presentaba el llamado Arrowverse, a la que daba vida Melissa Benoist. "En nuestra saga vemos la diferencia entre Superman, que fue enviado a la Tierra y criado por unos padres cariñosos desde que era un bebé, y Supergirl, que fue criada en una roca, un pedazo de Krypton", destacó el cineasta

"Ella vio morir y ser asesinados de formas terribles a todos los que la rodeaban durante los primeros 14 años de su vida y luego vino a la Tierra cuando era una niña. Es mucho más dura, no es exactamente la Supergirl que estamos acostumbrados a ver", explicó

La producción del que será el segundo largometraje del nuevo Universo DC comenzará el 13 de enero y su estreno está previsto para el 26 de junio de 2026. Antes, el 11 de julio de 2025, llegará a los cines Superman, la nueva versión del héroe que estará protagonizada por David Corensewet.