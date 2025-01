Greta Gerwig impone su ley en Netflix: La nueva película de Las crónicas de Narnia se estrenará en cines

MADRID, 19 Ene. (CulturaOcio) -

La nueva adaptación de Las Crónicas de Narnia es una de las grandes apuestas de Netflix para los próximos años. Con Greta Gerwig vinculada al proyecto, la compañía pretende llevar a la pantalla una vez más la saga literaria de C.S. Lewis. La duda de muchos fans era si, con la plataforma de streaming detrás del proyecto, podrían finalmente ver en pantalla grande esta nueva versión... un misterio que parece ya está resuelto.

Según informa Deadline, finalmente la directora de Barbie se ha salido con la suya y la nueva película de Las Crónicas de Narnia llegará a las salas (incluyendo proyeccionies en IMAX) de 90 países el 26 de noviembre de 2026, antes de su estreno en la plataforma. Además, el medio informa que tendrá una ventana más amplia de lo habitual en salas a nivel global antes de estar disponible en el catálogo de Netflix.

Por ahora, no hay ningún otro título programado para sumarse a la cartelera el día de Acción de Gracias del próximo año, aunque sí que se puede deducir que competiría una película aún sin título de Disney, que verá la luz el 25 de noviembre, otra de Warner y The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, ambas programadas para el 20 de noviembre.

En 2024, los exitosos estrenos de Vaiana 2 y Wicked, cercanos a estas festividades de Estados Unidos, han demostrado el potencial recaudatorio que tienen los largometrajes que llegan a las salas en estas fechas.

Con esta nueva información, todo parece encaminado a desarrollarse tal y como la cineasta prefiere. Tras el éxito cosechado con Barbie recaudando 1.446 millones de dólares, Gerwig ha dejado de ser una directora independiente a ojos de las productoras y su caché y exigencias han crecido en consonancia. Y la directora de otras cintas como Lady Bird o Mujercitas habría estado presionando para que Netflix opte por un estreno en salas a lo grande.

Además, tal y como Deadline señala, el estreno en salas de una película podría beneficiar generosamente a Netflix, pues a fin de cuentas, los espectadores saben de antemano que pocas semanas después podrán disfrutar de la película desde la comodidad de sus casas y únicamente abonando la suscripción al servicio de streaming.

En 2018, la plataforma de streaming llegó a un acuerdo con The C.S. Lewis Company para producir películas y series basadas en los libros. Se desconoce oficialmente qué historias y tramas adaptarán las dos películas. En diciembre, Amy Pascal confirmó que el rodaje de la adaptación arrancará en julio de 2025.

La saga de Las Crónicas de Narnia ya saltó a los cines con anterioridad en una trilogía que echó a rodar en 2005 con El león, la bruja y el armario, que daba paso en 2008 a El príncipe Caspian y en 2010 a La Travesía del Viajero del Alba. Las tres películas recaudaron más de 1.600 millones de dólares en taquilla.