Primera imagen de Doomsday con Vengadores, Los 4 Fantásticos y Thunderbolts juntos... ¿En una nave?

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Los Russo siguen trabajando en Vengadores: Doomsday, cuyo desembarco en cines está previsto para el 18 de diciembre de 2026. Y ya ha salido a la luz una primera y suculenta imagen de la película, con Danny Ramirez (Falcon), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm) y Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent).

La imagen, que ya circula en Internet, muestra a los actores en uno de los sets de la cinta que recrea lo que parece ser una nave espacial. En ella, Moss-Bachrach aparece llevando su traje de captura de movimientos para interpretar a la Cosa, mirando a Ramirez, quien es el nuevo Falcon del UCM.

Tras ellos se encuentra un miembro del equipo de rodaje, y Russell, con su atuendo de U.S. Agent, observando los mandos de la nave. Pero no son los únicos que están a bordo. Justo en la esquina inferior derecha de la toma puede apreciarse una de las botas del traje de Black Panther.

