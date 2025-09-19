Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence protagonizarán lo nuevo de Martin Scorsese, una historia de fantasmas

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Tras meses de incertidumbre sobre cuál sería su próxima película, si el biopic de Frank Sinatra, el proyecto sobre Jesús o el drama criminal ambientado en Hawái con Dwayne Johnson, el legendario Martin Scorsese ya tiene protagonistas para su nuevo largometraje. Se trata de una adaptación de la novela What Happens at Night, de Peter Cameron, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, los mismos intérpretes que iban a estar al frente del título centrado en Sinatra.

Según informa Deadline, el rodaje de What Happens at Night comenzará en enero de 2026. Apple Original Films está en negociaciones para la financiación y producción del proyecto que supondría una continuación lógica de su alianza con Scorsese tras Los asesinos de la luna, que ya fue adaptación de un prestigioso material literario en un filme con el sello de Scorsese y un reparto plagado de estrellas entre las cuales estaba, evidentemente, DiCaprio.

What Happens at Night se concibe como una historia de fantasmas en clave psicológica y marcará la séptima colaboración entre Scorsese y DiCaprio, además de ser la primera del cineasta con Jennifer Lawrence.

En el libro de Cameron, cuya versión cinematográfica ha corrido a cargo de Patrick Marber (Cegados por el deseo, Diario de un escándalo), una pareja estadounidense llega a una ciudad europea para adoptar un bebé, pero el viaje, marcado por la enfermedad de ella, los empuja a un hotel laberíntico poblado de figuras ambiguas. En un mundo helado y engañoso, cuanto más luchan por el niño, más se desmorona el matrimonio, la identidad y la certeza de lo real.

Si bien Lawrence no había trabajado como actriz a las órdenes de Scorsese, hay vínculos recientes, pues el cineasta produjo Die, My Love, cinta protagonizada por la intérprete que en España se estrena el 21 de noviembre. Además, Lawrence ya compartió pantalla con DiCaprio en No mires arriba (2021).

Con What Happens at Night, Scorsese y DiCaprio alcanzan los siete largometrajes juntos: Gangs of New York (2002), El aviador (2004), Infiltrados (2006), Shutter Island (2010), El lobo de Wall Street (2013) y Asesinos de la luna (2023). La colaboración ha dado un Oscar a mejor película y mejor dirección por Infiltrados y múltiples nominaciones para ambos.