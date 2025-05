Filtrado el universo de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos

MADRID, 31 May. (CulturaOcio) -

Los 4 Fantásticos: Primeros pasos llegará a los cines el próximo 25 de julio y aunque ya es bastante lo que se sabe de la próxima película de Marvel, todavía quedan algunos detalles por desvelar. Así, no es ningún secreto que la cinta estará ambientada en un mundo distinto a la conocida Tierra-616... pero queda por determinar en cuál en concreto, un detalle que parece haberse filtrado.

Según la 'insider' MyTimeToShineHello, la historia del filme dirigido por Matt Shakman tiene lugar en el "Universo 828". Una denominación que probablemente no diga nada a los fans marvelitas, ya que, por el momento, tal y como señala ComicBookMovie, no habría sido presentado ni en el UCM ni en las grapas.

The events of ‘THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS’ take place in the universe designated as Earth-828



