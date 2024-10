Primer vistazo a Millie Bobby Brown en The Electric State, su nueva película para Netflix

MADRID, 2 Oct. (CulturaOcio) -

Al margen de su esperado regreso como Once en la temporada final de Stranger Things, Millie Bobby Brown también será la protagonista de The Electric State (Estado eléctrico). Ya han salido a la luz imágenes que muestran un primer vistazo a la actriz en esta nueva película de Netflix, dirigida por Joe y Anthony Russo, que verá la luz en algún momento de 2025.

Basada en la novela de aventuras de ciencia ficción estadounidense escrita por Simon Stalenhag, The Electric State seguirá los pasos de Michelle, una adolescente huérfana interpretada por Bobby Brown, que viaja por el oeste americano durante un pasado retrofuturista para encontrar a su hermano pequeño. A su búsqueda se unirán un simpático aunque misterioso robot y un excéntrico vagabundo al que da vida Chris Pratt que volverá así a rodar a las órdenes de los Russo tras Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame.

En una entrevista con Vanity Fair, Anthony Russo, quien dirigió junto a su hermano Joe ya dirigió para Netflix el thriller El agente invisible, protagonizado por Ryan Gosling y Chris Evans, asegura que en esta cinta "se puede reconocer a la humanidad en la tecnología e identificar la inhumanidad en los humanos. Esa es la batalla".

Además, a modo de aperitivo, se han lanzado unas suculentas imágenes de Bobby Brown en varias secuencias del filme, que también cuenta con estrellas como Woody Harrelson y Stanley Tucci.

La primera de ellas es quizá la que más llame la atención, pues muestra a la protagonista de Damsel con cara de pocos amigos, una larga melena rubia y fusil en mano, acompañada de varios robots armados hasta los dientes y el personaje al que da vida Chris Pratt. En otra, puede verse a Bobby Brown acompañada de este personaje intentando averiguar lo que sucede a su alrededor, mientras que en otro fotograma aparecen junto a otro viejo conocido de Marvel Studios, Ke Huy Quan, mostrando signos de clara preocupación.

