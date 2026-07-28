Primer vistazo a Dakota Johnson como Marilyn Monroe en Flesh Impact - UNIVERSAL Y FOX

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Dakota Johnson, protagonista de 50 sombras de Grey y Madame Web, interpreta ahora a uno de los grandes mitos del cine: Marilyn Monroe. La actriz da vida a la estrella de Niagara y La tentación vive arriba en un proyecto que recorre distintas etapas de su vida y del que ya ha salido a la luz un primer vistazo antes de su proyección en el Festival de Cine de Venecia.

Se trata de Flesh Impact, un cortometraje de 17 minutos que ha escrito y dirigido Maggie Gyllenhaal y que imagina cómo habría sido la vida de Marilyn Monroe si la actriz no hubiera fallecido a los 36 años en 1962. En la primera de las imágenes compartidas por Vanity Fair como parte de un reportaje dedicado a la directora de La novia y también actriz de Corazón rebelde, aparece Johnson caracterizada como Monroe, con su característico peinado ondulado y media melena en pleno apogeo de su carrera.

MARILYN MONROE EN DOS ETAPAS DISTINTAS DE SU VIDA

Las dos siguientes muestran a Gyllenhaal con Johnson en un descanso del rodaje y a la actriz posando como Monroe. La última descubre a la oscarizada Ellen Burstyn (El exorcista) como una versión de Monroe en una etapa más avanzada de su vida.

Gyllenhaal explicó que el cortometraje nació a propuesta de Genesis Motor America como homenaje a Marilyn Monroe con motivo del que habría sido su 100.º cumpleaños. Tras aceptar el proyecto, escribió el guion en un fin de semana y eligió a Dakota Johnson y Ellen Burstyn para dar vida a las dos versiones de la actriz.

Sobre la elección de Johnson, Gyllenhaal restó importancia al parecido físico con Monroe: "No sé si alguien sabe realmente cómo era Marilyn, porque su imagen se ha comercializado tanto y se ha convertido en un mito que, al menos para mí, se ha vuelto difusa". Sobre Burstyn, de 93 años, aseguró que el papel llegó en un momento de su vida en el que las reflexiones del cortometraje conectaban con aquello sobre lo que quería "pensar, soñar y hablar". El reparto de Flesh Impact se completa con Peter Sarsgaard y Sepideh Moafi, y el proyecto cuenta con el respaldo de Authentic Brands Group, gestor del legado de Monroe.