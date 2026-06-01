100 años de Marilyn Monroe: El mito en 10 películas y dónde verlas en streaming

100 Años De Marilyn Monroe: El Mito En 10 Películas - CONTACTO

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

Tal día como hoy, un 1 de junio pero de 1926 llegaba al mundo Norma Jeane Mortenson, la que un par de décadas más tarde se convertiría en una de las figuras más legendarias de la historia del cine: Marilyn Monroe. Una actriz que se convirtió en la estrella más mediática y glamourosa de la edad de oro de Hollywood, en un símbolo para muchas mujeres de la época y un mito imperecedero del séptimo arte.

Norma Jeane Mortenson, más tarde Norma Jeane Baker, nombre real de la actriz, nació en Los Ángeles (California), en el seno de una familia desestructurada: su madre sufría esquizofrenia y jamás conoció la identidad de su padre por lo que pasó la mayor parte de su infancia en orfanatos y casas de acogida.

Su suerte cambió en 1946 cuando un fotógrafo le propuso que trabajara como modelo y actriz. Con 25 años, divorciada de su primer marido James Dougherty y con una nueva melena rubia platino, nacía Marilyn Monroe. Su primer papel en el cine fue en el drama juicial Dangerous Years (Años peligrosos) de 1947.

Su papel era tan pequeño, una camarera de bar de carretera, que ni siquiera aparecía en los créditos de una película que, décadas después, entraría en la historia del cine precisamente por ser el inicio de una carrera meteórica en la que Marilyn rodó a las órdenes de algunos de los más grandes como Billy Wilder, Joseph L. Mankiewicz, John Huston o Howard Hawks y compartió planos con otros iconos del celuloide como Clark Gable, Bette Davis, Jack Lemmon, Tony Curtis, Laurence Olivier, Cary Grant o los hermanos Marx.

Tras años inmersa en continuas depresiones y altibajos, el 5 de agosto de 1962 Norma Jean Baker fallecía en su casa de Brentwood (California) por una sobredosis de Nembutal, un potente somnífero de la época, al que la actriz era adicta.

Los restos de la actriz descansan en el Cementerio Westwood Village Memorial Parl en Los Ángeles, que se ha convertido en un lugar de culto para los seguidores de la 'tentación rubia'.

Con motivo del centenario de su nacimiento, repasamos 10 de los títulos que construyeron el mito de Marilyn Morroe:

LA JUNGLA DE ASFALTO (1950)

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Dirigida por John Huston, la cinta narra la historia de una banda de ladrones que planea atracar una joyería. Convertida en un clásico del cine negro, La Jungla de Asfalto estuvo nominada a cuatro Oscar pero finalmente no pudo alzarse con ninguna estatuilla.

ME SIENTO REJUVENECER (1952)

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Marilyn Monroe volvía a ser protagonista y, esta vez, acompañada de nombres de la talla de Cary Grant y Ginger Robers. El filme, dirigido por Howard Hawks, profundizaba en la vida de un químico que buscaba la fórmula de la eterna juventud.

NIÁGARA (1953)

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Sin duda, uno de los grandes papeles de Marilyn que ayudaron a la creación del mito actual. Niágara cuenta una tragedia que empieza con las crisis emocionales que sufre George Loomis (Joseph Cotton) en un viaje junto a su esposa Rose (Marilyn Monroe).

LOS CABALLEROS LAS PREFIEREN RUBIAS (1953)

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Marilyn Monroe volvía a ponerse a las órdenes de Howard Hawks para encarnar uno de sus papeles más emblemáticos. El film suma comedia, musical y romance a partes iguales, en una de las cintas más inverosímiles de la filmografía de Hawk y Monroe.

CÓMO CASARSE CON UN MILLONARIO (1953)

Actualmente no se encuentra disponible en streaming.

Convertida ya en una auténtica celebridad de Hollywood, Marilyn Monroe protagonizó esta divertida comedia compartiendo reparto con Lauren Bacall y Betty Grabel. Un filme donde volvía a encarnar el papel de rubia protagonista.

RÍO SIN RETORNO (1954)

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Recién casada con la estrella de béisbol Joe DiMaggio, interpretó a una corista en este western, que tampoco destacó por su éxito en taquilla. No obstante, contaba con un reparto de la talla de Robert Mitchum o Rory Calhoun.

LA TENTACIÓN VIVE ARRIBA (1955)

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Con Billy Wilder dirigiendo, Marilyn dio rienda suelta a toda sus vis cómica dejando una actuación para la historia en el papel de vecina ingenua.

EL PRÍNCIPE Y LA CORISTA (1957)

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Una de las películas de la actriz más aclamadas por la crítica que consiguió cinco nominaciones a los premios BAFTA. La crítica predijo que Marilyn no estaría a la altura del "rey de la escena" Olivier, pero el talento de la bella actriz quedó patente con una interpretación en la que roba plano tras plano con su asombrosa naturalidad.

CON FALDAS Y A LO LOCO (1959)

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Aunque la actriz ya venía despuntando en el cine de comedia, esta película significó la consagración de Marilyn Monroe como una actriz cómica. Acompañada de Jack Lemmon y Tony Curtis, la actriz ganó su único Globo de Oro a la mejor actriz de comedia o musical.

VIDAS REBELDES (1961)

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Probablemente este sea su último papel importante. El filme, que se convirtió en un bello homenaje a las miradas cansadas y a la dignidad del fracaso, contaba con Clark Gable como protagonista y un guión pensado para la actriz.