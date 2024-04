MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

TRON: Ares comenzó su producción el pasado enero y hace un mes, su protagonista, Jared Leto, compartía la primera imagen oficial del filme. Ahora, el primer vídeo en el set de rodaje ofrece un vistazo al actor enfundado en el característico traje de la mítica saga de ciencia ficción y con la cara al descubierto.

El vídeo, filtrado hace unos días y que aparentemente no muestra el rodaje de ninguna escena, deja ver a Leto paseándose de manera que se puede apreciar tanto la parte delantera como la posterior de su vestimenta. El uniforme negro está recorrido por líneas de luz roja y el intérprete aparece sin el casco, luciendo barba y pelo largo.

BREAKING: FIRST LOOK AT JARED LETO AS ARES ON-SET pic.twitter.com/HXU9dY6LBB