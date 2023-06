La última locura de Jared Leto: Se juega la vida trepando un edificio sin sujeción y protección

MADRID, 7 Jun. (CulturaOcio) -

Jared Leto es, sin duda alguna, una de las celebridades más excéntricas de la industria hollywoodiense. El oscarizado intérprete ha protagonizado varios momentos que han llamado mucho la atención, incluido un retiro espiritual en el desierto que hizo que se enterara por primera vez de la pandemia de COVID-19 dos semanas después de que estallara. Ahora, el actor ha vuelto a hacerse viral.

A través de las redes sociales ha circulado un vídeo en el que se ve a Leto en la ciudad de Berlín realizando una arriesgada actividad. Concretamente, en la pieza se muestra al actor trepando por la fachada de piedra del Hotel De Rome. Un acto que despertó la curiosidad de propios y extraños.

Jared Leto was spotted climbing up a hotel without any type of protection. pic.twitter.com/3sxF0YBSMa