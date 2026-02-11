Filtración masiva de Los inmortales revela el brutal combate final entre Henry Cavill y Dave Bautista - AMAZON MGM STUDIOS

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Henry Cavill se encuentra filmando, bajo la batuta de Chad Stahelski (John Wick), el esperado reinicio de Los Inmortales (Highlander). Desde el set de rodaje llegan unas potentes imágenes que revelan el brutal duelo final entre Connor McLeod y su temible adversario, El Kurgan, a quien interpretará Dave Bautista.

La primera de estas imágenes, que ya corren como la pólvora en Internet, muestra a Cavill y Bautista caracterizados como McLeod y Kurgan, posando juntos en el set en Londres. En ella puede apreciarse, además, cómo el villano del filme lleva un alzacuellos.

Connor MacLeod and The Kurgan Together on Highlander Set!



Henry Cavill and Dave Bautista Filming for Highlander! pic.twitter.com/WsdxqahiR0 — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) February 9, 2026

Las dos siguientes muestran a la actriz Siobhán Cullen (Obituary), con casco y a lomos de una moto, filmando una secuencia de acción.

Siobhán Cullen on Highlander Set in London! pic.twitter.com/3QfdXp7bim — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) February 10, 2026

Sin embargo, lo verdaderamente revelador llega de la mano de un vídeo que adelanta cómo será el bestial duelo entre Connor y El Kurgan, al cual dio vida Clancy Brown en el filme original de Russell Mulcahy, con Christopher Lambert como McLeod y estrenado en 1986.

Tal y como puede verse, se trata de una escena en la que Connor y su formidable enemigo, que esgrime la empuñadura de una espada que se añadirá mediante efectos visuales durante la postproducción, se enfrentan en lo alto de un edificio. A continuación, se ve a Kurgan precipitarse y caer sobre un coche.

"Clancy Brown tenía veintitantos años cuando interpretó a Kurgan. Yo tengo más de cincuenta. Espero estar a la altura", confesó Bautista el pasado año a MovieWeb sobre lo que supone encarnar al gran antagonista de Los inmortales en este remake.

"Está escrito de una manera muy diferente, pero aun así con un gran guiño y mucho respeto por el original. Chad Stahelski no quería ir en contra de la esencia y convertirlo en algo totalmente distinto", añadió el actor de cintas como la saga Dune o Los hermanos demolición, que protagoniza junto a Jason Momoa.

"Siglos después de su primera muerte en un campo de batalla escocés, el guerrero inmortal Connor MacLeod vive tranquilamente en el mundo moderno, atormentado por la pérdida y el ciclo interminable de violencia entre los de su especie. Cuando el despiadado inmortal Kurgan reaparece, respaldado por una organización secreta empeñada en desvelar el secreto de la vida eterna, Connor se ve obligado a volver al Juego, una antigua batalla en la que 'solo puede quedar uno'.

Guiado por su mentor Ramírez y una aliada mortal, la arqueóloga Kate Bennett, Connor debe enfrentarse a su pasado y redescubrir su propósito. Mientras los inmortales se enfrentan a través del tiempo y los continentes, la lucha por el misterioso 'Premio' se convierte en una batalla por el alma de la humanidad", reza la sinopsis del reinicio de Los inmortales.

Dirigida por Stahelski a partir de un guion de Michael Finch, cuyos primeros borradores fueron realizados por Ryan J. Condal y Kerry Williamson, Los inmortales también cuenta en su reparto con Russell Crowe, Karen Gillan y Djimon Hounsou. Dave Bautista, Marisa Abela y Max Zhang completan el elenco.

El filme original de Los inmortales, dirigido por Russell Mulcahy con Lambert en el papel de Connor McLeod, se estrenó en 1986. Tras varias secuelas y series sin éxito, en 2007 se estrenó Los inmortales: El origen, cinta que fue un auténtico fracaso en taquilla.