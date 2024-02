Primer póster de Bitelchús 2, que confirma título y fecha de estreno

MADRID, 2 Feb. (CulturaOcio) -

Más de 35 años después de su estreno en cines, Bitelchús (Beetlejuice) regresará a la gran pantalla con una secuela en la que Michael Keaton retomará su papel como deslenguado y grosero "exorcista de los vivos". La cinta, que volverá a estar dirigida por Tim Burton, ha lanzado su primer cartel oficial de cara a su estreno a finales de verano.

El fantasmagórico póster confirma el título oficial del filme, que eserá Bitelchús Bitelchús (Beetlejuice Beetlejuice), y la fecha de lanzamiento en cines, el 6 de septiembre de 2024. Además, el cartel matiza que se trata del 2024 A.D., es decir, después de Cristo en un guiño a la naturaleza sobrenatural y serpiterna del personaje protagonista.

Dare you to say it again. #Beetlejuice #Beetlejuice - Only in theaters September 6. pic.twitter.com/0UKfCqKqxy