Willem Dafoe, un cazavampiros loco en la nueva imagen del remake de Nosferatu

MADRID, 19 Dic.

Robert Eggers, director de películas como El faro o El hombre del norte, volverá a la gran pantalla con Nosferatu, remake de la legendaria película de F.W. Murnau. El filme no llegará a las salas hasta el 25 de diciembre de 2024, pero ahora ha salido a la luz una nueva imagen de uno de sus protagonistas.

Aunque por el momento no se ha lanzado el tráiler, Entertainment Weekly ha publicado en exclusiva una imagen del largometraje en la que aparece Willem Dafoe. El actor encarna a un cazador de vampiros llamado profesor Albin Eberhart Von Franz. "Esa secuencia, además de tener llamas reales, contaba con 2.000 ratas reales", explicó Eggers sobre la escena de la imagen.

El realizador ha descrito la película, ambientada tanto en Transilvania como en Alemania, como una historia sobre "una mujer perseguida y atormentada por un vampiro aterrador". Ese vampiro se llama Conde Orlok y es interpretado por Bill Skarsgard, conocido por haber dado vida al payaso Pennywise en la saga It. "Estoy tratando de no revelar demasiado, pero Bill se transforma totalmente en algo único", dijo Eggers, que también reveló que Skarsg*rd trabajó con un coach de ópera para modificar su voz. "La gente va a pensar que se trata de una transformación digital, pero él se puso a trabajar. Estoy muy emocionado por ver qué piensa el público del Conde Orlok de Bill Skarsgard", añadió.

La heroína de la película, Ellen Hutter, es interpretada por Lily-Rose Depp, mientras que Nicholas Hoult se mete en la piel de su marido Thomas. "En muchos sentidos, él es la damisela en apuros de esta historia", dice Eggers sobre el papel de Hoult. "Lo principal que la diferencia de las otras versiones de Nosferatu es que se centra mucho más en el personaje de Lily-Rose, Ellen", apuntó.

Además, Eggers eligió a Aaron Taylor-Johnson y Emma Corrin para interpretar a otra pareja, Friedrich y Anna Harding. "En la versión de Murnau, Friedrich está con su hermana Ruth, pero aquí tiene a su esposa, y su relación es mucho más compleja", reveló el cineasta. El elenco también incluye a Ralph Ineson. Eggers describe su personaje, el doctor Wilhelm Sievers, como "en muchos sentidos, el Watson del Holmes de Willem Dafoe".

Eggers intentó poner en marcha dos veces Nosferatu, pero no consiguió salir adelante. El director pensó inicialmente en Bill Skarsg*rd para el papel que finalmente interpretaría Hoult. Otros actores que barajó fueron Harry Styles y Anya Taylor-Joy, pero finalmente la estrella de Gambito de dama no pudo aparecer en la película por razones de calendario. "La segunda vez que todo se vino abajo, pensé: 'Está claro que esta película no se debe hacer'. No creo necesariamente que todo suceda por una razón, pero la forma en que resultó la película con este increíble elenco es el tipo de cosa que te hace preguntarte si todo sucede por una razón", declaró.