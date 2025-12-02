El reboot de Las Tortugas Ninja y una nueva película de Sonic fijan fecha de estreno - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 2 Dic. (CulturaOcio) -

Paramount Pictures ha fijado fecha de lanzamiento para los estrenos de dos filmes de potentes franquicias. De un lado, el reboot de Las Tortugas Ninja, filme que combinará imagen real con animación, verá la luz en cines el 17 de noviembre de 2028. Por otro lado, tras el estreno de Sonic 4: La película en 2027, una cinta ambientada en el universo del personaje de SEGA aterrizará en las salas el 22 de diciembre de 2028.

La noticia de que esta nueva versión de Las Tortugas Ninja ya estaba en marcha se dio a conocer la semana pasada, cuando se anunció que Neal H. Moritz, productor de de Fast & Furious y de la saga en imagen real de Sonic, supervisará el proyecto. Además, Paramount ya confirmó que la secuela de Ninja Turtles: Caos mutante, que ya fijó su estreno para el 17 de septiembre de 2027, sigue en marcha.

Por otra parte, una nueva película ambientada en el universo de Sonic verá la luz el 22 de diciembre de 2028. Teniendo en cuenta que a este estreno le precederá el de Sonic 4: La película, fijado para el 19 de marzo de 2027, cabe la posibilidad de que el filme sea un spin-off centrado en algún otro personaje de la franquicia.

Según aventura el medio ComicBookMovie, dado que Paramount ya estrenó el pasado año una serie centrada en Knuckles, la nueva película podría tener como protagonista a Shadow. No obstante, por el momento se desconocen detalles oficiales acerca de la trama del filme.

Sonic 4: La película se unirá así a esta taquillera saga, cuya entrega más reciente, estrenada el pasado año, rozó los 490 millones de recaudación a nivel global, superando así a sus predecesoras que, no obstante, también contaron con buenos resultados. Con sus tres entregas anteriores, la saga del erizo azul le ha reportado a Paramount casi 1.200 millones de dólares en taquilla.