Oliver Laxe, nominado por Sirat a los Premos Gotham 2025 en los que Una batalla tras otra es la gran favorita

miércoles, 29 octubre 2025 11:29

   Una batalla tras otra, la cinta dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera con seis candidaturas la lista de nominados de la 35.ª edición de los Premios Gotham. Una gala que se celebrará el 1 de diciembre en el salón Cipriani Wall Street de Nueva York y que contará con presencia española ya que Oliver Laxe opta al premio a mejor dirección por Sirat.

   El filme de Laxe, elegido por la Academia para representar a España en los Oscar, recibe así su primer espalzarado en recién iniciada carrera de premios con la candidatura del cineasta español en unos galardones que, entregados desde 1991 y organizados por el Independent Filmmaker Project (IFP), son los primeros en dar a conocer sus nominaciones.

   En todo caso, Sirat no ha conseguido entrar en el quinteto de nominadas a la mejor película internacional en los Premios Gotham, donde las candidatas son Un simple accidente (Francia), No other choice (Corea del Sur), Nouvelle Vague (Francia), Resurrection (China) y Sound of falling (Alemania).

   Junto a Laxe, los otros nominados al premio Gotham a la mejor dirección son Mary Bronstein por Si pudiera, te daría una patada, Jafar Panahi por Un simple accidente, Kelly Reichardt por The Mastermind y Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra.

   La cinta de Anderson, inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, es la máxima favorita con seis candidaturas incluyendo, además de la de mejor dirección, la de mejor película, mejor guión adaptado, mejor interprete revelación para Chase Infiniti y mejor interpretación de reparto para Benicio del Toro y Teyana Taylor en unos premios que en sus categorías no hacen distinción de género.

   En la categoría a mejor película Una Batalla tras otra competirá con Si pudiera, te daría una patada, que, dirigida por Mary Bronstein y protagonizada por Rose Byrne, que suma cuatro nominaciones, así como también con Familiar Touch, Hamnet, Sorry Baby y Sueños de trenes, todas ellas con dos nominaciones.

   El listado de candidatas a mejor película lo completan Bugonia, The Testament of Ann Lee, Más allá de Wall y Lurker. Por lo que, en esta edición de los Premios Gotham, son diez en vez de cinco las candidatas a alzarse con el galardón a mejor película.

   El cineasta estadounidense Noah Baumbach, responsable de títulos como Historia de un matrimonio, Frances Ha o Una historia de Brooklyn y que está a punto de estrenar Jay Kelly, filme protagonizado por George Clooney y Adam Sandler, recibirá un premio honorífico a toda su trayectoria. Tessa Thompson, la protagonista de Hedda, recibirá el reconocimiento Spotlight Award que premia a la actuación revelación del año y el reparto de Los pecadores será distinguido con el premio al mejor elenco.

   Los nominados a los Premios Gotham, que deben su nombre no al cómic de Batman, sino al apodo con el que, un siglo antes de la creación del personaje de DC, el escritor Washington Irving designó a la ciudad de Nueva York, son seleccionados por comités, uno por categoría, formados por críticos, periodistas, programadores de festivales y curadores de cine. Serán jurados independientes compuestos por guionistas, directores, actores, productores, y otros profesionales directamente implicados en la realización cinematográfica los encargados de decidir los ganadores finales.

   Este es el listado completo de nominados a los Premios Gotham 2025:

MEJOR PELÍCULA

   Bugonia

   Más allá de Wall

   Familiar Touch

   Hamnet

   Si pudiera, te daría una patada

   Lurker

   Una batalla tras otra

   Sorry Baby

   The Testament of Ann Lee

   Sueños de trenes

MEJOR DIRECCIÓN

   Mary Bronstein por Si pudiera, te daría una patada

   Jafar Panahi por Un simple accidente

   Kelly Reichardt por The Mastermind

   Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

   Oliver Laxe por Sirat

MEJOR DIRECCIÓN REVELACIÓN

   ASAP Rocky por Del cielo al infierno

   Constance Tsang por Blue Sun Palace

   Carson Lund por Eephus

   Sarah Friedland por Familiar Touch

   Akinola Davies Jr. por My Father's Shadow

   Harris Dickinson por Urchin

MEJOR INTERPRETACIÓN PROTAGONISTA

   Jessie Buckley por Hamnet

   Lee Byung-hun por No hay otra opción

   Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada

   Sopé Dìrísù por My Father's Shadow

   Ethan Hawke por Blue Moon

   Jennifer Lawrence por Die My Love

   Wagner Moura por El agente secreto

   Josh O'Connor por The Mastermind

   Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee

   Tessa Thompson por Hedda

MEJOR GUION ADAPTADO

   Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar por No hay otra opción

   Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra

   Harry Lighton por Pillion

   Martyna Majok por Preparation for the Next Life

   Clint Bentley, Greg Kwedar por Sueños de trenes

MEJOR INTERPRETACIÓN DE REPARTO

   Benicio del Toro por Una batalla tras otra

   Jacob Elordi por Frankenstein

   Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental

   Indya Moore por Father Mother Sister Brother

   Wunmi Mosaku por Los pecadores

   Adam Sandler por Jay Kelly

   Andrew Scott por Blue Moon

   Alexander Skarsgard por Pillion

   Stellan Skarsgard por Valor sentimental

   Teyana Taylor por Una batalla tras otra

MEJOR INTERPRETACIÓN REVELACIÓN

   Sebiye Behtiyar por Preparation for the Next Life

   Chase Infiniti por Una batalla tras otra

   Abou Sangaré por La historia de Souleymane

   Tonatiuh por El beso de la mujer araña

MEJOR GUION ORIGINAL

   Mary Bronstein por Si pudiera, te daría una patada

   Jafar Panahi por Un simple accidente

   Kleber Mendonça Filho por El agente secreto

   Eva Victor por Sorry Baby

   Louise Peter, Mascha Schilinski por Sound of Falling

MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL

   2000 Meters to Andriivka

   BLKNWS: Terms and Conditions

   My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow

   La vecina perfecta

   Put Your Soul on Your Hand and Walk

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

   Un simple accidente

   No queda opción

   Nouvelle Vague

   Resurrection

   Sound of Falling

