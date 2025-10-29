Oliver Laxe, nominado por Sirat a los Premos Gotham 2025 en los que Una batalla tras otra es la gran favorita

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -
Una batalla tras otra, la cinta dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, lidera con seis candidaturas la lista de nominados de la 35.ª edición de los Premios Gotham. Una gala que se celebrará el 1 de diciembre en el salón Cipriani Wall Street de Nueva York y que contará con presencia española ya que Oliver Laxe opta al premio a mejor dirección por Sirat.
El filme de Laxe, elegido por la Academia para representar a España en los Oscar, recibe así su primer espalzarado en recién iniciada carrera de premios con la candidatura del cineasta español en unos galardones que, entregados desde 1991 y organizados por el Independent Filmmaker Project (IFP), son los primeros en dar a conocer sus nominaciones.
En todo caso, Sirat no ha conseguido entrar en el quinteto de nominadas a la mejor película internacional en los Premios Gotham, donde las candidatas son Un simple accidente (Francia), No other choice (Corea del Sur), Nouvelle Vague (Francia), Resurrection (China) y Sound of falling (Alemania).
Junto a Laxe, los otros nominados al premio Gotham a la mejor dirección son Mary Bronstein por Si pudiera, te daría una patada, Jafar Panahi por Un simple accidente, Kelly Reichardt por The Mastermind y Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra.
La cinta de Anderson, inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, es la máxima favorita con seis candidaturas incluyendo, además de la de mejor dirección, la de mejor película, mejor guión adaptado, mejor interprete revelación para Chase Infiniti y mejor interpretación de reparto para Benicio del Toro y Teyana Taylor en unos premios que en sus categorías no hacen distinción de género.
En la categoría a mejor película Una Batalla tras otra competirá con Si pudiera, te daría una patada, que, dirigida por Mary Bronstein y protagonizada por Rose Byrne, que suma cuatro nominaciones, así como también con Familiar Touch, Hamnet, Sorry Baby y Sueños de trenes, todas ellas con dos nominaciones.
El listado de candidatas a mejor película lo completan Bugonia, The Testament of Ann Lee, Más allá de Wall y Lurker. Por lo que, en esta edición de los Premios Gotham, son diez en vez de cinco las candidatas a alzarse con el galardón a mejor película.
El cineasta estadounidense Noah Baumbach, responsable de títulos como Historia de un matrimonio, Frances Ha o Una historia de Brooklyn y que está a punto de estrenar Jay Kelly, filme protagonizado por George Clooney y Adam Sandler, recibirá un premio honorífico a toda su trayectoria. Tessa Thompson, la protagonista de Hedda, recibirá el reconocimiento Spotlight Award que premia a la actuación revelación del año y el reparto de Los pecadores será distinguido con el premio al mejor elenco.
Los nominados a los Premios Gotham, que deben su nombre no al cómic de Batman, sino al apodo con el que, un siglo antes de la creación del personaje de DC, el escritor Washington Irving designó a la ciudad de Nueva York, son seleccionados por comités, uno por categoría, formados por críticos, periodistas, programadores de festivales y curadores de cine. Serán jurados independientes compuestos por guionistas, directores, actores, productores, y otros profesionales directamente implicados en la realización cinematográfica los encargados de decidir los ganadores finales.
Este es el listado completo de nominados a los Premios Gotham 2025:
MEJOR PELÍCULA
Bugonia
Más allá de Wall
Familiar Touch
Hamnet
Si pudiera, te daría una patada
Lurker
Una batalla tras otra
Sorry Baby
The Testament of Ann Lee
Sueños de trenes
MEJOR DIRECCIÓN
Mary Bronstein por Si pudiera, te daría una patada
Jafar Panahi por Un simple accidente
Kelly Reichardt por The Mastermind
Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
Oliver Laxe por Sirat
MEJOR DIRECCIÓN REVELACIÓN
ASAP Rocky por Del cielo al infierno
Constance Tsang por Blue Sun Palace
Carson Lund por Eephus
Sarah Friedland por Familiar Touch
Akinola Davies Jr. por My Father's Shadow
Harris Dickinson por Urchin
MEJOR INTERPRETACIÓN PROTAGONISTA
Jessie Buckley por Hamnet
Lee Byung-hun por No hay otra opción
Rose Byrne por Si pudiera, te daría una patada
Sopé Dìrísù por My Father's Shadow
Ethan Hawke por Blue Moon
Jennifer Lawrence por Die My Love
Wagner Moura por El agente secreto
Josh O'Connor por The Mastermind
Amanda Seyfried por The Testament of Ann Lee
Tessa Thompson por Hedda
MEJOR GUION ADAPTADO
Park Chan-wook, Lee Kyoung-Mi, Jahye Lee, Don McKellar por No hay otra opción
Paul Thomas Anderson por Una batalla tras otra
Harry Lighton por Pillion
Martyna Majok por Preparation for the Next Life
Clint Bentley, Greg Kwedar por Sueños de trenes
MEJOR INTERPRETACIÓN DE REPARTO
Benicio del Toro por Una batalla tras otra
Jacob Elordi por Frankenstein
Inga Ibsdotter Lilleaas por Valor sentimental
Indya Moore por Father Mother Sister Brother
Wunmi Mosaku por Los pecadores
Adam Sandler por Jay Kelly
Andrew Scott por Blue Moon
Alexander Skarsgard por Pillion
Stellan Skarsgard por Valor sentimental
Teyana Taylor por Una batalla tras otra
MEJOR INTERPRETACIÓN REVELACIÓN
Sebiye Behtiyar por Preparation for the Next Life
Chase Infiniti por Una batalla tras otra
Abou Sangaré por La historia de Souleymane
Tonatiuh por El beso de la mujer araña
MEJOR GUION ORIGINAL
Mary Bronstein por Si pudiera, te daría una patada
Jafar Panahi por Un simple accidente
Kleber Mendonça Filho por El agente secreto
Eva Victor por Sorry Baby
Louise Peter, Mascha Schilinski por Sound of Falling
MEJOR LARGOMETRAJE DOCUMENTAL
2000 Meters to Andriivka
BLKNWS: Terms and Conditions
My Undesirable Friends: Part I - Last Air in Moscow
La vecina perfecta
Put Your Soul on Your Hand and Walk
MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL
Un simple accidente
No queda opción
Nouvelle Vague
Resurrection
Sound of Falling