Los poderes de Shang-Chi y de los Diez Anillos de Marvel, explicados

Shang-Chi, el primer superhéroe asiático de Marvel, está a punto de hacer su debut en la gran pantalla. A diferencia de otros superhéroes, como Hulk o el Capitán América que ya contaban con cierta fama antes de dar el salto al celuloide, este personaje, así como sus poderes y habilidades, son completamente desconocidos para el gran público.

Creado en 1973 por Steve Englehart y Jim Starlin, apareció por primera vez en el número 15 de Special Marvel Edition. Con el paso de los años, el superhéroe ha ido creciendo tanto en desarrollo como en sus habilidades.

Ante el estreno en cines de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, estos son algunos de los principales poderes que el héroe ha mostrado a lo largo de sus aventuras en los cómcs:

COMBATE CUERPO A CUERPO

Principalmente, Shang-Chi es un maestro de las artes marciales que, a diferencia de otros personajes como Iron Fist, que necesitan de algún poder especial en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, puede hacer frente a sus enemigos solo con el magistral uso de sus habilidades. Además, tiene un desarrollo de sus sentidos muy por encima de la media. Aunque no cuenta con capacidades comparables al al sonar de Daredevil, al sentido arácnido de Spider-Man o al poder de rastreo de Lobezno, ese hiperdesarrollo de sus sentidos le permite un mayor nivel de concentración y eficiencia en el combate.

COMBATE CON ARMAS

Cabe señalar que, aunque no requiera de armas especiales para luchar, eso no significa que no tenga también un elevado dominio de su uso. Aunque por el momento en los tráilers solo ha aparecido combatiendo con sus manos, en los cómics ha hecho uso de nunchakus, shurikens, katanas y demás elementos mortales asociados a las artes marciales asiáticas.

De hecho, mientras fue miembro de los Vengadores, el personaje tuvo acceso a armas mejoradas cortesía de Tony Stark, como guanteletes especiales o nunchakus con propulsores.

LOS DIEZ ANILLOS

Cabe señalar además que en la película aparecerán los Diez Anillos, una poderosa arma ancestral que, aunque serán propiedad del villano de la cinta, el Mandarín, en el tráiler también se ha podido ver al superhéroe interpretado por Simu Liu haciendo uso de ellos para plantar cara al antagonista.

En los cómics los anillos son capaces de otorgar a quien los porta una cantidad casi ilimitada de poderes. Entre ellos figuran transformar el estado de la materia, generar descargas eléctricas, producir y absorber la luz, poderes psíquicos o generar tornados.

Los fans de Marvel podrán descubrir al personaje y sus poderes en todo su esplendor con el estreno de Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, que llegará a los cines este 3 de septiembre.