¿Planea Marvel Studios Civil War 2?

MADRID, 6 Ene. (CulturaOcio) -

En 2016 el UCM vio uno de sus momentos más épicos. El encrudecido enfrentamiento entre Steve Rogers (Chris Evans) y Iron Man (Robert Downey Jr.) en Capitán América: Civil War. La película fue uno de los grandes éxitos de Marvel en el cine. Y una nueva imagen ha llevado a muchos a pensar que la Casa de las Ideas podría tratar de replicar ese éxito con una secuela.

La película dirigida por Joe y Anthony Russo tomaba como base para su trama el arco de los comícs que narraba la división de los vengadores entre sus filas. El resultado de este conflicto se saldó con el nacimiento de dos bandos: quienes apoyaban a Steve Rogers, el Capitán América y, a Tony Stark, que defendía a ultranza su postura de que todos los héroes deberían estar inscritos en el acta de registros para superhumanos.

Desde entonces, no son pocos a quienes les gustaría que Marvel trasladase también a la gran pantalla Civil War II. En esta continuación del conflicto original, Iron Man se enfrentaba a la Capitana Marvel a causa del surgimiento de un nuevo inhumano, cuya capacidad para predecir lo que va a pasar propicia un nuevo enfrentamiento entre los héroes más poderosos de la Tierra.

Es por lo que una flamante imagen que ya circula por Internet ha reavivado el interés por la secuela de Civil War. Se trata de un sorprendente póster en el que aparecen Deadpool, Sam Wilson, alias, Falcon, Thor, Shang-Chi, Carol Danvers, el Doctor Strange y el Spider-Man de Tom Holland mientras el multiverso parece estallar en pedazos.

Hasta el momento no ha habido confirmación alguna por parte de Feige o la propia Marvel. Sin embargo, según Alex P. de The Cosmic Circus, la Casa de las Ideas contempla la posibilidad de poner en marcha la película antes de que lleguen a la gran pantalla Vengadores 5 y 6.

There really isn’t much to say about Banner specifically at this moment because of the strikes.



All I’ve heard so far is that what happens in Brave New World becomes part of the catalyst that may lead to a “Civil War 2” scenario prior to the Avengers projects.



So we’ll see https://t.co/lSOVzBmTZw