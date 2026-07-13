Ali G anda suelto... en Wimbledon: Sasha Baron Cohen irrumpe en para "vender toda la hierba que pueda"

MADRID, 13 Jul. (CulturaOcio) -

Ali G vuelve a las andadas. Hace apenas unos días, The Insider revelaba que Sacha Baron Cohen ha rodado en secreto una nueva película en la que volverá a encarnar a su controversial personaje. Ahora, el actor ha resucitado a Ali G, esta vez fuera de la pantalla, para anticipar su esperado regreso.

El pasado domingo 12 de julio el intérprete aparecía completamente caracterizado como Ali G en un vídeo publicado en una cuenta de Instagram recién creada llamada oficial.ali.g. "Estoy aquí, en el torneo individual masculino de Wimbledon, que, la verdad, a pesar de su nombre, no es una fiesta para 'gay lords'", comenzaba diciendo el intérprete, haciendo un juego de palabras con el nombre de la categoría del torneo en inglés, 'men's singles', que significa tanto "individual masculino" como "hombres solteros".

"Es como el Mundial de algo que se llama tenis, que es como una versión cutre del ping-pong. Dicen que el tenis se juega mejor sobre hierba, por eso pienso vender toda la que pueda mientras esté aquí. Así que si queréis algún remedio a base de hierbas, tengo todo lo que queráis", continúa diciendo Cohen desde las gradas.

Además, el intérprete también compartió algunos vídeos vía 'stories' de Instagram en los que instaba a aquellos que quisieran comprar marihuana a acercarse a la butaca 142 H.

SACHA BARON COHEN HA RODADO EN SECRETO UNA NUEVA PELÍCULA DE ALI G

Al igual que ya hizo durante el rodaje de Borat y su secuela, Cohen ha mantenido en secreto la filmación del regreso de Ali G. La película, que aún no cuenta con título oficial ni fecha de estreno, ya ha terminado de rodarse.

El personaje de Ali G apareció por primera vez en el espacio de Channel 4 The 11 O'Clock Show, antes de protagonizar su propio programa, Da Ali G Show. El polémico personaje de Cohen dio el salto al cine con el filme de 2002 Ali G anda suelto, que recaudó casi 26 millones de dólares en la taquilla mundial.