Sacha Baron Cohen ha rodado en secreto una nueva película de Ali G

Sacha Baron Cohen ha rodado en secreto una nueva película de de Ali G - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 11 Jul. (CulturaOcio) -

Sacha Baron Cohen volverá a encarnar a uno de sus personajes más controversiales, Ali G, en una nueva película. Al igual que ya hizo con Borat y su secuela, el actor ha mantenido en secreto el rodaje de la cinta.

Según informa The Insider, esta nueva película de Ali G, que aún no cuenta con título oficial, ya ha terminado de filmarse. Por el momento, se desconocen detalles sobre la trama.

El personaje de Ali G apareció por primera vez en el espacio de Channel 4 The 11 O'Clock Show, antes de protagonizar su propio programa, Da Ali G Show. El polémico personaje de Cohen dio el salto al cine con el filme de 2002 Ali G anda suelto, que recaudó casi 26 millones de dólares en la taquilla mundial.

La trama de la película sigue a Ali G en su intento por salvar un centro de ocio a punto de cerrar por falta de fondos. El protagonista consigue llamar la atención de un importante político, que le convence para que se presente a las elecciones.

LOS RODAJES SECRETOS DE BORAT

En 2006 vio la luz Borat, quizás su cinta más icónica al tiempo que controversial. Teniendo en cuenta que en la película supuestamente aparecen personas reales a las que Borat entrevista sin que sepan que él es un personaje, Cohen mantuvo el rodaje en secreto. Algo que volvió a hacer en la secuela de Borat, que vio la luz en 2020, y que ha repetido ahora de cara al regreso de Ali G.

Además de sus papeles en comedia, Cohen también ha trabajado en películas de otros géneros cinematográficos. El pasado mes de mayo estrenó Las damas primero, filme que protagoniza junto a Rosamund Pike, y también ha formado parte del elenco de cintas como Sweeney Todd, Los miserables o La invención de Hugo.