La explicación oficial del asterisco de Thunderbolts* conecta directamente con Los Vengadores

MADRID, 11 Feb. (CulturaOcio) -

Thunderbolts*, la próxima película que Marvel Studios llevará a los cines tras Capitán América: Brave New World, se estrenará el 30 de abril. El título que toma el inesperado equipo de antihéroes ha dado de qué hablar entre los fans por el misterioso asterisco que incluye. Ahora, La Casa de las Ideas ha confirmado qué significa este símbolo que, efectivamente y sí, es una advertencia.

El tráiler de la Super Bowl 2025 ofreció nuevas imágenes de los Thunderbolts* y dio a entender que el gran villano de la cinta será Sentry. No obstante, el misterio del símbolo al final del título continuaba en el aire. Pero el nuevo póster del filme confirma que el símbolo sirve para matizar que si es este equipo improvisado de antihéroes el encargado de salvar el mundo es debido a que "los Vengadores no están disponibles".

New #THUNDERBOLTS* English version official poster!



Now we know what the asterisk is for…



*The Avengers Are Not Available 👀 pic.twitter.com/FlnGp8GuSp