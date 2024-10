Olivia Wilde y Gael García Bernal protagonizarán el thriller Monkey Hill

MADRID, 29 Oct. (CulturaOcio) -

Olivia Wilde y Gael García Bernal protagonizarán el thriller psicológico Monkey Hill. Sarah Adina Smith dirigirá la cinta, además de haber escrito el guion, basado en la historia homónima de Paul Theroux.

En Monkey Hill, una heredera acusada de un delito de guante blanco se esconde con su marido en un resort de lujo en una ciudad santa de la India. Para evadirse del escándalo, se distraen con escapadas sexuales y espirituales. Mientras tanto, el personal del hotel donde se alojan regresa cada noche a un pueblo plagado de disturbios civiles y una mortal crisis de agua. Los problemas de la pareja van a más cuando se aventura a cruzar las puertas del hotel que los protegen. Según apunta la información publicada por Deadline, la adaptación cinematográfica ha sido descrita como "un thriller sexy y seductor".

Sarah Adina Smith ha dirigido la mitad de la primera temporada del nuevo spin-off de Juego de Tronos, El Caballero de los Siete Reinos. Además, ganó el Premio del Sindicato de Directores a la mejor dirección en películas para televisión y miniseries por dirigir el episodio piloto de Cocina con química de Apple, protagonizada por Brie Larson. Es además realizadora de largometrajes como Aves del paraíso y Buster's Mal Heart con Rami Malek.

Wilde se encuentra actualmente en plena producción de la película de Gregg Araki I Want Your Sex, que protagoniza junto a Cooper Hoffman y Charli XCX. Sus trabajos recientes incluyen No te preocupes querida, cinta que dirigió y en la que actuó, y próximamente dirigirá Avengelyne, una adaptación cinematográfica del personaje de cómic de los 90, y Naughty, una comedia navideña para Universal Pictures.

García Bernal protagonizó recientemente la serie La Máquina junto a Eiza González y Diego Luna. Próximamente protagonizará el próximo thriller de Amazon Prime Video, titulado Holland, Michigan, junto a Nicole Kidman.