Primera imagen de Johnny Depp en Day Drinker, su nueva película junto a Penélope Cruz, que arranca su rodaje en Tenerife

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Johnny Depp regresa a Hollywood con Day Drinker, la nueva película de Marc Webb. Acompañado de Penélope Cruz y Madelyne Cline, el actor encabeza un reparto que cuenta con más presencia española con nombres como Juan Diego Botto, Manu Ríos y Aron Piper, el actor de Piratas del Caribe protagoniza este thriller, cuyo rodaje ya ha comenzado en Tenerife. Ahora, Lionsgate ha lanzado la primera foto oficial del filme en su regreso a una producción americana.

En el filme, Depp interpretará a un misterioso huésped de un yate privado que se enamora de una camarera del barco. Una relación intensa que le llevará a un establecer un vínculo con una figura criminal. En la imagen publicada se puede ver al protagonista de Piratas del Caribe o Eduardo Manostijeras con el cabello blanco y una barba blanca que contrastan con el azul de sus ojos.

The first look at #DayDrinkerMovie.



Starring Johnny Depp, Penélope Cruz, Madelyn Cline, Manu Ríos, Arón Piper, Juan Diego Botto, and Anika Boyle – coming soon. pic.twitter.com/pouSZYaKvN