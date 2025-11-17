La película de The Legend of Zelda imitará a El Señor de los Anillos en un aspecto clave - NINTENDO

MADRID, 17 Nov. (CulturaOcio) -

Basada en la popular saga de videojuegos de Nintendo, la adaptación en imagen real de The Legend of Zelda ha empezado su rodaje en Wellington, capital de Nueva Zelanda. La producción del largometraje dirigido por Wes Ball (El reino del planeta de los simios, El corredor del laberinto) se extenderá hasta abril de 2026 en el país oceánico, referencia mundial del cine de fantasía gracias a las trilogías de El Señor de los Anillos.

En lugar de recrear sus escenarios principales únicamente en platós cerrados con tecnología puntera, The Legend of Zelda apuesta por rodar sobre el terreno en Nueva Zelanda, intentando así representar Hyrule de la mejor manera posible. En El Señor de los Anillos, grabar en los parajes neozelandeses, desde valles verdes y colinas onduladas hasta crestas escarpadas y costas abruptas, contribuyó a que la Tierra Media pareciera un lugar auténtico y habitable.

Trasladado a The Legend of Zelda, este enfoque apunta a un Hyrule con escala y textura, con campos abiertos que recuerden a Hyrule Field, cordilleras que evoquen la Montaña de la Muerte, bosques densos que puedan convertirse en el Bosque Perdido e incluso costas agrestes para reflejar regiones como la Gran Bahía.

Como fue el caso de El Señor de los Anillos, la ambición de escala y el apoyo por el entorno físico es fundamental. La sensación de que Frodo y compañía caminaban de verdad por montañas, ríos y bosques reales fue una parte esencial para la inmersión del público en la Tierra Media.

Además de por su ecosistema natural, Wellington es un lugar clave para el género fantástico por su conjunto de servicios profesionales especializados en levantar de principio a fin una superproducción. Allí tiene su sede Weta Digital, estudio de efectos visuales fundado por Peter Jackson y plató de otras grandes epopeyas fantásticas como Avatar.

"Quiero lograr una especie de Miyazaki en imagen real, esa sensación de maravilla y fantasía que él aporta a las cosas. No será El Señor de los Anillos, será su propia cosa, una gran aventura fantástica", explicó Ball sobre el enfoque del filme en una entrevista con Entertainment Weekly.

Por el momento, se desconoce qué juego o combinación de juegos podría servir como base principal de la adaptación cinematográfica. La primera sinopsis del proyecto encaja con la estructura argumental de múltiples entregas de la franquicia, desde títulos fundacionales como The Legend of Zelda y A Link to the Past hasta sagas más recientes como Ocarina of Time o Breath of the Wild.

"The Legend of Zelda sigue a Link, un joven guerrero destinado a proteger el reino mágico de Hyrule de las fuerzas de la oscuridad. La tierra está amenazada por Ganon, un despiadado señor de la guerra que busca la Trifuerza, una antigua reliquia de la que se dice que concede un poder ilimitado. Para detenerlo, Link debe emprender un viaje peligroso, enfrentándose a criaturas monstruosas, explorando mazmorras traicioneras y resolviendo intrincados rompecabezas para descubrir artefactos sagrados que puedan ayudarle en su misión", reza la sinopsis.

Además de dirigir, Ball produce junto a Shigeru Miyamoto, cocreador de Zelda y Mario, y Avi Arad, veterano ejecutivo y productor asociado históricamente a Marvel y Spider-Man. En julio, Miyamoto anunció oficialmente que Benjamin Evan Ainsworth (La maldición de Bly Manor) será Link y Bo Bragason (Los Radley) interpretará a la Princesa Zelda.