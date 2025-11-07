Filtrada la sinopsis de The Legend of Zelda, que inicia su rodaje en Nueva Zelanda

MADRID, 7 Nov. (CulturaOcio) -

La película en imagen real de The Legend of Zelda, coproducida por Nintendo y Sony Pictures Entertainment, llegará a los cines el 7 de mayo de 2027. Dirigida por Wes Ball (El reino del planeta de los simios, El corredor del laberinto), la adaptación cinematográfica de la popular serie de videojuegos ha comenzado su rodaje en Wellington, capital de Nueva Zelanda, y ha desvelado su primera sinopsis.

La Film & Television Industry Alliance (FTIA), el directorio profesional consultado de forma habitual para registrar proyectos y planificar contrataciones, ha modificado el estado del largometraje de "Preproducción" a "En producción", además de incluir una sinopsis con un argumento clásico de la saga. De momento, no hay confirmación de que la historia adapte un título específico de la franquicia.

"The Legend of Zelda sigue a Link, un joven guerrero destinado a proteger el reino mágico de Hyrule de las fuerzas de la oscuridad. La tierra está amenazada por Ganon, un despiadado señor de la guerra que busca la Trifuerza, una antigua reliquia de la que se dice que concede un poder ilimitado. Para detenerlo, Link debe emprender un viaje peligroso, enfrentándose a criaturas monstruosas, explorando mazmorras traicioneras y resolviendo intrincados rompecabezas para descubrir artefactos sagrados que puedan ayudarle en su misión", reza la descripción.

El rodaje se alargará previsiblemente hasta abril de 2026 en Wellington, una de las referencias mundiales del cine de fantasía gracias tanto a su ecosistema natural como a su conjunto de servicios profesionales especializados para levantar de principio a fin una superproducción. Allí tiene su sede Weta Digital, estudio de efectos visuales fundado por Peter Jackson y célebre por El Señor de los Anillos y Avatar. El país ha servido de plató para otras grandes epopeyas fantásticas durante dos décadas.

"Quiero lograr una especie de Miyazaki en imagen real, esa sensación de maravilla y fantasía que él aporta a las cosas. No será El Señor de los Anillos, será su propia cosa, una gran aventura fantástica", explicó Ball sobre el enfoque del filme en una entrevista con Entertainment Weekly.

Además de dirigir, Ball produce junto a Shigeru Miyamoto, cocreador de Zelda y Mario, y Avi Arad, veterano ejecutivo y productor asociado históricamente a Marvel y Spider-Man. En julio, Miyamoto anunció oficialmente que Benjamin Evan Ainsworth (La maldición de Bly Manor) será Link y Bo Bragason (Los Radley) interpretará a la Princesa Zelda.