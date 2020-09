La película de The Flash tendrá más de un Superman: ¿Tom Welling (Smallville) vuelve como Clark Kent?

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Cuando Ezra Miller hizo un cameo sorpresa en la serie de The Flash del Arrowverse cristalizó la tantas veces barajada posibilidad de cruzar el universo de las series de televisión con el de las películas de DC. Eso a su vez quiere decir que los actores de la pequeña pantalla ahora pueden aparecer en las cintas del DCEU, como por ejemplo en el filme que prepara Andy Muschietti.

Según informa We Got This Covered, que citan fuentes cercanas al proyecto, Tom Welling -que interpretó a Clark Kent en la serie de Smallville- podría volver a ponerse el traje de Superman para un pequeño papel en la película de The Flash. Un filme que estará inspirado en Flashpoint e incluirá varias líneas de tiempo y realidades alternativas.

El productor de la serie de The CW, Eic Wallace, ha expresado en varias ocasiones sus deseos de un crossover entre cine y televisión, y sería un paso inteligente por parte de Warner, que como siempre buscará competir con el Universo Marvel, que también explorará las realidades alternativas y líneas del tiempo paralelas con cintas como Doctor Strange 2 o la serie de Loki de Disney+.

Por el momento se ha confirmado que tanto Michael Keaton como Ben Affleck interpretarán cada uno a su propia versión de Batman en The Flash. Y tal y como explicó la productora Bárbara Muschietti, la película protagonizada por Ezra Miller reestructurará todo el DCEU, sin olvidarse de ningún personaje, incluidos los aparecidos en las series.

La última interpretación de Welling como el Hombre de Acero fue en el mega crossover del Arrowverse de CW Crisis en Tierras Infinitas, así que no sería difícil que volviese a poner el traje de Superman para un proyecto tan ambicioso como The Flash. Aunque por el momento, Warner no ha confirmado nada oficialmente.