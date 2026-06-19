Esta es la película más cara de la historia del cine superando a Star Wars: El despertar de la fuerza - MARVEL/LUCASFILM/UNIVERSAL

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Estrenada en 2015, Star Wars: El despertar de la Fuerza estaba considerada como la película más cara jamás realizada, con un presupuesto de 638,9 millones de dólares, incluyendo producción, marketing y otros gastos. Sin embargo, otra entrega de una de las franquicias más taquilleras de Hollywood parece haber superado esa marca: Jurassic World Dominion.

Según Fortune.com, Universal Pictures invirtió 658,8 millones de dólares en Dominion, que aterrizó en los cines en 2022. Al parecer, el presupuesto de la película se disparó enormemente debido a varios factores derivados de la pandemia por coronavirus.

La filmación arrancó en pleno apogeo de la pandemia en 2020, por lo que la producción tuvo que ajustarse a estrictos protocolos sanitarios, incluyendo pruebas diagnósticas periódicas y medidas de aislamiento. A estas dificultades se sumaron importantes contratiempos que acabaron aplazando el estreno de la entrega jurásica durante casi un año.

En esos meses de inactividad, la compañía continuó sufragando los gastos de los sets, el alquiler de equipo, la seguridad y el personal esencial de producción, que debía permanecer disponible para reanudar el rodaje en cualquier momento. Además, a los actores principales de la cinta se les alojó en hoteles de lujo durante largos periodos de aislamiento, en habitaciones que, según se dio a conocer, costaban más de 600 dólares la noche.

EL MAYOR DESEMBOLSO DEL ESTUDIO

La información también destaca que uno de los mayores desembolsos fue la nómina del personal, cuya plantilla alcanzó una media de 454 empleados al mes, ello sin incluir a autónomos, contratistas ni trabajadores temporales, los cuales no figuran en los registros de las empresas británicas pese a representar con frecuencia a la mayor parte de la fuerza laboral de un rodaje. Asimismo, Universal dedicó una partida de 36,2 millones de dólares (27,5 millones de libras) a los salarios del personal que trabajó en Dominion, a lo que se sumaron otros gastos en Reino Unido, como seguridad, alquiler de equipos, transporte y servicios de catering.

No obstante, el estudio se benefició de los generosos incentivos fiscales que ofrece Reino Unido a las producciones cinematográficas, y Dominion acabó superando los 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial. En la industria cinematográfica, los ingresos de taquilla suelen repartirse entre los cines y los estudios.

Pese a que el porcentaje puede variar, habitualmente ronda el 50 %, lo que significa que Universal habría ingresado alrededor de 500 millones de dólares de los cerca de 1.000 millones que recaudó Dominion a nivel global. Una vez descontado el coste neto de producción, cifrado en 531 millones de dólares, el filme habría cerrado su paso por las salas con unas pérdidas mínimas.

Por otra parte, esa parte de la recaudación en taquilla no es la única fuente de ingresos, ya que Universal también obtiene beneficios de las ventas en Blu-ray, el streaming y el merchandising. En todo caso, el enorme desembolso no le pasó demasiada factura a Universal. El pasado año estrenó Jurassic World: El renacer, protagonizada por Scarlett Johansson y Mahershala Ali, y una secuela ya está en las primeras fases de desarrollo.